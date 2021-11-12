Правильная вентиляция сохранит урожай. Как её устроить?

При правильно проложенной вентиляции можно не беспокоиться за сохранность своего урожая в погребе Фото: Алексей Кунилов

– Купили садовый участок в этом году, вырастили там кое-какой урожай и привезли его домой. Поняли, что это не совсем удобно, и решили сделать погреб в следующем году. Однако сохранность урожая там несколько волнует – как правильно устроить в погребе вентиляцию, чтобы ничего не испортилось? – спрашивает Алексей Булатов из Екатеринбурга.

Для многих садоводов погреб – предмет их особой «садоводческой» гордости, который ценен своей начинкой. Но если законсервированный «баночный контингент» хорошо переносит возможный избыток влаги, то свежие овощи от некомфортной для них температуры и влажности портятся быстро. Поэтому вентиляция в погребе – основной момент, который нужно продумать заранее. Специалисты-строители и опытные садоводы утверждают, что сложного в этом ничего нет, главное – предусмотреть два вентиляционных отверстия. Через одно свежий воздух поступает в погреб, а через второе — выводится вместе со всеми испарениями. Эффективно система будет работать, если подвести к вентиляционным отверстиям трубы.

Ещё одним важным моментом при расчёте и монтаже системы становится высота установки труб от пола погреба и выведения их на улицу. При неверной установке в помещение может поступать слишком большое количество холодного воздуха, что будет опасным для овощей. Но нельзя сделать отверстия и слишком маленькими, иначе затхлый воздух не будет уходить из помещения полностью, что также может стать губительным для хранящихся продуктов.

– Устанавливаемые трубы могут иметь одинаковый диаметр – тогда циркуляция воздуха будет равномерной, – пояснили «ОГ» в одной екатеринбургской строительной компании. – Но рациональнее, чтобы ускорить отток застоявшегося сырого воздуха, использовать вытяжную трубу большего диаметра, чем диаметр приточной. Ни в коем случае нельзя делать наоборот. Это опасно: создаётся определённая угроза здоровью человека при его спуске в загазованное подземное помещение.

Вентиляционные трубы никогда не располагают рядом друг с другом – это исключает проветривание. Их монтируют на противоположных стенах или в противоположных углах. Делается так для того, чтобы свежий поток, прежде чем выйти на улицу, прошёл через всё помещение и подтолкнул застоявшийся воздух в вытяжную трубу, отверстие которой лучше всего смонтировать под самым потолком. А саму вентиляционную трубу для обеспечения хорошей тяги хорошо бы поднять выше насыпи над потолком погреба как минимум на метр-полтора. Нелишним будет в обе трубы установить регулирующие приток и отток воздуха заслонки, которые особенно необходимы в зимний период. Они помогают дозировать поступление холодного воздуха в сильные морозы и, соответственно, отток тёплого – для поддержания необходимого микроклимата в погребе.

Для системы вентиляции в небольшом помещении погреба можно использовать пластиковые трубы, предназначенные для проведения канализации. Но есть и несколько иное мнение одной из уральских компаний, которая занимается непосредственно монтажом вентиляционных систем:

– Лучше всего использовать трубы, изготовленные из асбестобетона. Выбирать следует сечение не менее 15 миллиметров. Для усиления эффективности воздухообмена на трубы лучше поставить дефлектор*, что обеспечит разрежение воздуха и рост тяги.

*Дефлектор – устройство с «колпаком», которое монтируют на верхушку вытяжной трубы для защиты вентиляционного канала и обеспечения постоянной тяги для всей вентиляционной системы.