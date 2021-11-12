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12 ноября 2021, 18:30

Лунный календарь садовода: обрезаем и обрабатываем цветы

Комнатные растения

Отойдя от садовых дел, самое время уделить внимание комнатным растениям Фото: Наталья Дюрягина

Рассказываем, какими делами можно заняться уральским дачникам и цветоводам в ближайшую неделю ноября.

  • 13 ноября рекомендуется провести посадку и пересадку комнатных цветов, посеять зелень для выращивания в домашних условиях: укроп, салат, петрушку. ​​​​​​В этот день Луна находится в Рыбах, что благоприятно для обильного, но недолговременного урожая.
  • 14 ноября – на растущей Луне можно заняться приготовлением теста и выпечки, немного отдохнув от других домашних дел.
  • 15 ноября рекомендуется провести обработку комнатных растений от вредителей, а до этого при необходимости – обрезку цветов.
  • 16, 17 ноября – квасим капусту, поливаем посевы зелени.
  • 18 ноября можно заняться подготовкой грунта под рассаду для следующей весны, если вы не успели сделать этого ранее.
  • 19 ноября – полнолуние, не рекомендуется никаких действий с растениями и землёй.
  • Опубликовано в №210 от 13.11.2021.

Сюжет

Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
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