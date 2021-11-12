Лунный календарь садовода: обрезаем и обрабатываем цветы

Рассказываем, какими делами можно заняться уральским дачникам и цветоводам в ближайшую неделю ноября.

Сюжет

Лунный календарь садовода

Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.