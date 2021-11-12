Сегодня выбор разновидностей лиан впечатлит любого цветовода, к примеру, это – хойя Компакта Фото: Павел Ворожцов

Жители мегаполисов начали активно озеленять свои квартиры, руководствуясь модными тенденциями. Так, трендом в 2021 году стали лиановидные комнатные растения. Как устроить в своём доме тропический уголок, «ОГ» рассказала эксперт в области комнатного растениеводства в Екатеринбурге Ксения Пивкина.

Цветение звёздочками

По словам Ксении Пивкиной, лианы оплетены ореолом негативных суеверий. Некоторые люди до сих пор боятся заводить эти вьющиеся цветы дома, приписывая им опасные магические свойства. Например, монстеру считают растением-вампиром, а сциндапсус – мужегоном.

– Я – большой фанат лиан и считаю, что комнатные цветы только украшают нашу жизнь, а не ухудшают её, – говорит Ксения Пивкина. – Сейчас градус недоверия к лианам снижается, особенно у молодых. Они видят максимум эстетики в этих тропических растениях, любят их за необычные листья, красивое цветение. Их можно пускать вверх по стене, по перегородкам или оставлять свисать вниз гирляндой.

Сегодня на пике популярности две лианы – монстера и плющ (или хедера). Монстера – схожая с пальмой лиана с крупными резными листьями тёмно-зелёного цвета на длинных плотных стеблях. У комнатного плюща небольшие листья на длинных тонких побегах, которые легко вьются по стенам и перегородкам. Самой неприхотливой лианой, по мнению Ксении Пивкиной, является сциндапсус с пёстрой либо однотонной насыщенно-зелёной листвой. Есть эпипремнумы, среди которых встречаются виды неоново-зелёных оттенков, филодендроны – лианы с воздушными корнями.

– Мои личные фавориты – хойи, – отмечает Ксения Пивкина. – У них плотные сочные и насыщенные цветом листья. Они очень интересно растут – сначала выбрасывают длинные голые стрелки, а потом на них наращивают листочки. Большинство же лиан дают новый лист, раскрывают его, и из него дальше растёт новый побег. Хойи бывают разных оттенков, с пятнистым окрасом из зелёных, белых и розовых цветов. В основном в природе устроено так: если у растения простой внешний вид листа, то цветение очень красивое, и наоборот: интересный лист и незаметное цветение. Но хойи, я считаю, нарушают эти законы: у них яркие цветочки, напоминающие звёздочки.

Цветут все лианы в основном летом и при условии достаточного освещения. В большинстве своём они теневыносливы, но для цветения им нужно 12–14 часов светового дня. Также достаточно много солнца необходимо лианам с пёстрой расцветкой листа или с белыми фрагментами. Например, эпипремнум вида Энджой при недостатке света меняет белый цвет своих листьев на желтоватый, что смотрится он уже не так эффектно.

Однако на растение не должны попадать прямые солнечные лучи, поэтому в квартире лианы лучше располагать на западной или восточной стороне, а в осенне-зимний период перемещать ближе к окну или включать досветку. Если цветение лиан вас не интересует, то можно выбрать северную сторону и не включать досветку.

Хойи – любимый вид лиан Ксении Пивкиной Фото: Павел Ворожцов

Раньше лианы опасались выращивать дома, но сейчас без этого эффектного растения часто не обходится ни одно озеленение пространства Фото: Павел Ворожцов

Влажность и иммунитет

Хорошая влажность воздуха – важное условие ухода за лианами. Но в квартирах из-за отопления в холодный сезон она составляет всего 30–40 процентов, а лианам нужно порядка 60–80 процентов.

– Выход – увлажнитель воздуха для дома, – считает Ксения Пивкина. – Брызгать лианы каждый день – хорошо, но эффекта хватит на полчаса-час. Есть также варианты класть мокрую тряпку на батарею или наливать воду в поддон для растений, но насколько это хорошо работает, и эстетически выглядит – вопрос.

В то же время лианы не любят постоянно влажный грунт. Так что цветовод рекомендует поливать вьющиеся растения только после полного высыхания почвы.

– Недостаток воды лианы переживают гораздо легче, чем её избыток, – говорит Ксения Пивкина. – Если растению не будет хватать полива, оно об этом «сообщит»: листья сморщатся, опустятся вниз, будут вянуть или скручиваться в трубочку.

По мере роста растения примерно раз в год нужно менять горшок и грунт, а через месяц после пересадки можно вносить удобрения. При этом норма, которая указана в инструкции, часто завышена, поэтому наш эксперт советует снижать рекомендованную концентрацию удобрений на четверть, чтобы не навредить лиане.

Летом вьющиеся растения часто выносят на балкон или крытое место на даче, но делать это нужно с осторожностью. На улице лиана легко может подцепить вредителя, а с возвращением домой заразить всю зелёную коллекцию. При этом самой большой опасности подвержен плющ, который особенно любит паутинный клещ.

– На улицу лучше выносить растения с сильным иммунитетом, в которых вы уверены, – объясняет Ксения Пивкина. – А после возвращения в квартиру промыть листья горячей водой и поместить в карантин на неделю, то есть держать подальше от остальных цветов и наблюдать за их состоянием. Если листья увядают, желтеют, покрываются пятнами, то скорее всего на них завёлся вредитель.

Листы лианы вида Церопегия похожи на маленькие сердечки Фото: Павел Ворожцов

В коллекции Ксении Пивкиной – десятки представителей лиановидных растений Фото: Павел Ворожцов

КСТАТИ Размножать лиановидные комнатные растения очень просто: отрезанные веточки моментально пускают корни в воде или субстрате, после чего их можно высаживать в грунт.