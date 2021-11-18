Госреестр пополнил новый уральский сорт крыжовника «Авангард»

Крыжовник «Авангард» вдвое крупнее других сортов и отличается отменным вкусом. Фото: Пресс-служба УрГАУ

В Государственный реестр селекционных достижений внесли новый высокоурожайный сорт крыжовника «Авангард». Учёные Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства (ЮУНИИСК) занимались его выведением около 20 лет.

Крыжовник «Авангард» получился благодаря скрещиванию сортов «Слава Никольска» и «Слабошиповатый 2». В начале 2000-х годов сорт выделили в число перспективных, а в 2010 году передали на госсортоиспытания. За это время саженцы крыжовника изучали в Свердловской и Челябинской областях, а также в Шушенском государственном плодово-ягодном сортоиспытательном участке в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва. И везде новый сорт получил самые достойные отзывы.

– Крыжовник – одна из самых востребованных садовых культур, которая активно возделывается на Урале. Учёные нашего института имеют хороший задел по этой культуре и ведут постоянную селекционную работу в данном направлении, – рассказал ведущий научный сотрудник Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства, кандидат сельскохозяйственных наук Фирудин Мамедага оглы Гасымов. – Главный акцент мы делаем на морозостойкость, урожайность и качество плодов – как правило, это размер и вкус.

Новый сорт крыжовника созревает с середины июля по начало августа. Для плодоношения «Авангарду» не требуется опылителей, но самое главное, что он может выдерживать холода до минус 40 градусов. Помимо этого, сорт устойчив к мучнистой росе и слабо поражается септориозом, которые часто атакуют крыжовник.

«Авангард» отличается высокой урожайностью – с одного слабораскидистого куста, который почти лишён шипов, можно собрать от трёх до семи килограммов кисло-сладких ягод. Сами плоды вырастают размером с десятирублёвую монету и весят 3,3–6,5 грамма, что в два раза больше стандартного размера крыжовника. Вкус этих ягод эксперты оценили на «пять из пяти»: они отлично подходят как для варенья, джемов и компотов, так и для употребления в свежем виде.

КСТАТИ В этом году учёные ЮУНИИСК передали на испытание в Госсорткомиссию ещё один новый сорт крыжовника – «Гринчел».