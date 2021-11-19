Покупатели охотно разбирают сосиски, колбасы и копчёности из Ирбита. Фото: Павел Ворожцов

Ярмарка выходного дня на площади 1905 года в Екатеринбурге — самая крупная в Свердловской области. Сюда съезжаются купцы-продавцы не только с нашего региона, но и из других. В этом году Министерство промышленности и торговли России признало её лучшей. Журналисты «ОГ» тоже прошлись по рядам и ушли не с пустыми руками.

«Марку держат»

На подходе к площади навстречу попадаются люди, нагруженные пакетами. Останавливаем одну из женщин и интересуемся, что она прикупила.

– Разные соленья взяла: капусту квашеную, огурчики, а ещё тюменскую рыбку, сухофрукты, ягоды мороженые, – говорит Надежда Корпачёва. – Живу неподалёку, каждые выходные сюда наведываюсь. Сегодня отоварилась по-крупному, так как на площади будут строить ледовый городок, торговля возобновится лишь в следующем году.

На входе на торговую площадь стоят охранники и вежливо просят входящих надеть или поправить маску. На продавцах, помимо белых халатов и фартуков, тоже защитные маски и перчатки. И, как позже сообщили нам организаторы ярмарки, за прилавками теперь стоят только те, кто имеет QR-код вакцинированного или переболевшего коронавирусом. Качество продукции тоже контролируется, для этого приглашают ветврача.

Вместе с фотокорреспондентом идём вдоль торговых рядов. Чего тут только нет! Александр Невзоров продаёт кухонные принадлежности и декоративные вещи собственного производства, изготовленные из карагача, дуба, ясеня, ореха и пропитанные специальными сертифицированными маслами. Тут и блюда, и разделочные доски, и вместительные плоские тарелки с углублением для соуса. А в ряду напротив расположились лавки, где продают то, что можно положить на тарелки Александра Невзорова: всевозможные сыры и колбасы разных сортов, а также творог, сметану, молоко, йогурты… Но к этим прилавкам – самые длинные очереди.

– Выстоял полчаса, чтобы купить хлеб, сливочное масло и сметану Битимского производственного кооператива, – признаётся Пётр Самохвалов, приехавший на ярмарку с Химмаша. – Теперь стою в очереди к автолавке «Верхотурский фермер», очень мне их колбасы и сало нравятся.

– А я обычно беру рулет из рябчика и сыр с лисичками, – включается в разговор Светлана Розовских. – В магазинах деликатесы тоже есть, но вкуснее, чем здесь, не найдёшь. У фермеров всё натуральное, марку держат.

Светлана Клячева из Ирбита торгует сушёными и замороженными грибами: лисичками, маслятами, красноголовиками. От сушёных белых такой аромат идёт, что даже сквозь маску улавливается. А Алексей Бекленищев из Каменского района торгует продукцией из индейки. Он использует сувид-технологию: мясо в вакуумной упаковке томится сутки при относительно низкой температуре – плюс 72 градуса. И никакой химии – только соль и специи.

Алексей Бекленищев специализируется на продуктах из индейки Фото: Павел Ворожцов

За товарами верхотурских фермеров всегда выстраиваются очереди Фото: Павел Ворожцов

Агрофирма «Грибы Урала» предлагает грибы свежие и солёные, грибной соус и даже кетчуп Фото: Павел Ворожцов

Бойкое местечко

– Первую ярмарку на площади 1905 года мы провели 13 октября 2015-го, – рассказывает ведущий специалист Центра организации выставок и ярмарок Екатеринбурга Ольга Нестерова. – С той поры их прошло более восьми десятков, в этом году – 16. И если поначалу среди участников было больше перекупщиков, то постепенно их вытеснили те, кто сам производит продукцию или вдобавок к собственной берёт часть чужой на реализацию. Производителям мы предоставляем преференции.

Поначалу, по словам Ольги Нестеровой, приходилось ездить по городам области и искать потенциальных участников ярмарок в Екатеринбурге. А потом производители сюда сами потянулись – поняли, что торговать в большом городе на бойком месте выгодно. И условия хорошие: непродуваемые и непромокаемые палатки, электричество… Поэтому ряды «ветеранов» постоянно пополняются новичками. География на ярмарке и впрямь широкая. Артёмовский и Асбест, Берёзовский и Верхняя Пышма, Арамиль и Сысерть, Черноисточинск, Каменск-Уральский, Тавда и Таволга. А ещё – Тюмень, Камчатка, Ставрополье…

Поскольку последние ярмарки в этом году пришлись на холода, со своими товарами вышли производители разных тёплых вещей. Например, мастер ручного труда Галина Горшкова, как она нам представилась, продаёт вязаные платья и джемперы для детей, головные уборы для женщин.

– Мне 54 года, на работу с официальным трудоустройством не берут, – рассказывает Галина Горшкова. – Поэтому оформилась самозанятой и занялась творчеством. Покупают неплохо, к тому же я езжу на другие ярмарки – в Кушву и Серов, в Тюмень.

Чуть поодаль расположились со своим несколько экзотическим для нашего края товаром супруги Абдурашидовы из Дагестана. Молодые уральские парни охотно примеряют и покупают, как они говорят, «для прикола» папахи из овчины, люди постарше – тапочки и чуни, жилеты.

В ходу на ярмарке в центре Екатеринбурга и современные технологии. Практически у всех продавцов – безналичный расчёт. Имеется у этой ярмарки и своя группа ВКонтакте. Там можно найти рассказ о каждом из производителей, посмотреть, в каких местах и условиях выращивается продукция.

Галина Горшкова вяжет свои изделия на спицах из натуральной шерсти Фото: Павел Ворожцов

Хорошим спросом пользуется национальная татарская выпечка. Фото: Павел Ворожцов

Мария и Евгений Турдубаевы из Тавды летом и осенью торгуют свежими ягодами, в предзимье – морожеными. Фото: Павел Ворожцов