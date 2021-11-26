«Подушка безопасности» для дачников

Отличительная особенность страхования домов — различные дополнительные риски, которые можно включать в страховой полис Фото: Алексей Кунилов

По данным одной из ведущих страховых компаний России, действия злоумышленников и огонь — две самые распространённые причины страховых случаев, которые происходят на дачах зимой. К таким выводам специалисты пришли по итогам минувшего дачного сезона.

На эти происшествия в целом по стране прошлой зимой пришлось 73 процента поступивших в компанию заявлений, причём 32 процента из них — кражи и вандализм, остальное – пожары.

– Свердловская область в первую пятёрку регионов, дачники которых чаще других заявляли о страховых случаях, не вошла, – рассказали «ОГ» в страховой компании. – Но спрос на страхование имущественных рисков в последние два года остаётся в регионе относительно стабильным. По итогам первого полугодия этого года сборы страховщиков в этом сегменте увеличились примерно на 2,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом году самая крупная выплата по пожару в загородном сегменте в Росгосстрахе в Свердловской области составила 3,2 миллиона рублей. Уже в этом году выплата по страховому случаю за сгоревший дом была 3,9 миллиона рублей. Наиболее распространённые причины – неисправное печное оборудование или аварийный режим работы электрооборудования.

Как правило, страховые программы разрабатываются с учётом самых востребованных рисков. Есть программы, когда набор рисков формирует сам владелец жилья. Артём Орлов долго собирался застраховать свою дачу в деревне Чернобровкина Белоярского района Свердловской области. Выбрал индивидуальную программу, и когда уже до подписания договора страхования остался один шаг… не успел его сделать. О том, что его дом горит, Артёму сообщили соседи по даче. Приехал быстро, но помочь строению уже не смог. Не смогли и пожарные, которые позднее назвали очагом возгорания неисправную проводку.

– С того времени уже прошло почти десять лет, – говорит Артём. – Тот дом отстраивать не стали, купили новый. И первое, что сделали после покупки, – застраховали. С тех пор каждый год исправно продляем договор.

Александра Кравцова, которая работает страховым агентом более двадцати лет, хорошо помнит времена, когда в коллективном саду страховали свои дома почти сто процентов садоводов. Но тогда и страховые суммы, и страховые взносы были небольшие. Потом дома стали строить побольше, а количество желающих застраховать свои дачи уменьшилось. Сегодня застраховать дом на приличную сумму – удовольствие недешёвое. Но, по наблюдениям Александры Николаевны, можно говорить о тенденции: страхователи желают увеличить страховую сумму, но таких в садовых товариществах не более 20–25 процентов.

– В моей практике был только один случай, когда у клиента сгорела баня. Тогда ему возместили весь ущерб, нанесённый огнём, – говорит Александра Кравцова. – Кражи случаются постоянно, природные явления наносят ущерб. Но даже это далеко не всех побуждает застраховать дачную и садовую недвижимость.

Наталья Коваленко – садовод с тридцатилетним стажем. Почти такой же у неё и стаж клиента страховой компании. Но верность клиента в данном случае не заслуга компании, а заслуга страхового агента, который все эти годы «ведёт» страхователей.

– Я страхую дом, квартиру, от клеща тоже застрахована, – перечисляет Наталья Леонидовна. – На всякий случай. Случая этого не было. И, надеюсь, не будет.