Томат-путешественник и Звездопад в августе: выбираем семена помидоров на рассаду

Плоды томата Рейсетомейт пока зелёные, но по их форме можно судить, как выглядит томат-путешественник Фото: Ирина Довгань

В прошлом выпуске этой рубрики мы рассказывали о перспективных сортах перца (см. «ОГ» №203 от 30.10.2021). Сейчас самое время поговорить о томатах, чтобы успеть приобрести понравившиеся сорта и гибриды к новому сезону, а он для этой культуры начинается практически с конца января. Нашим «гидом» в мире семян будет продавец одного из садовых центров Екатеринбурга Ирина Довгань. Она не только знает всё о той продукции, которую предлагает покупателям, но и старается испытать понравившиеся новинки у себя на участке и в теплице.

В любом садовом магазине самое большое предложение семян – томатов. Вот и мы насчитали на прилавках почти две сотни сортов и гибридов. Они разные по срокам вегетации, условиям выращивания, применению и даже по цвету плодов. Наряду с традиционными красными сегодня есть малиновые, жёлтые, оранжевые, почти чёрные, зелёные и даже разноцветные. Последние относятся к группе биколор-томатов, дающих двухцветные плоды с неравномерной окраской, где чередуются разные по цвету участки.

Но специалисты при выборе сортов советуют ориентироваться прежде всего не на цвет плодов и массу, а принимать во внимание то, где вы будете выращивать растения. Вариантов, по сути, три – теплица, открытый грунт или домашний подоконник. И самый популярный для томатов, конечно, теплица. Что же есть новенького и интересного среди таких сортов?

«Хиты» минувшего сезона

– Очень активно садоводы интересовались в минувшем сезоне гибридом томата Корнабель, – говорит Ирина Довгань. – За два последних года он завоевал большую популярность. И заслуженно: неприхотливый, завяжет до 50 плодов даже при неблагоприятных условиях. Плоды перцевидной формы и великолепного вкуса хороши как для салатов, так и для вяления. В этот томат многие садоводы просто влюбились. У него практически нет недостатков, кто хоть раз посадил его в теплице, будет выращивать всегда.

Также в этом году популярность приобрёл сорт Алая заря. Он салатного назначения, для теплиц, относится к группе биколоров. Когда томат этого сорта поспевает, то приобретает розовую окраску, а плечики становятся жёлтые – это специально, чтобы можно было красиво подать его на стол. Но помидор ещё и очень вкусный: мякоть сочная, нежная, без грубых волокон. А каков аромат… В магазине таких точно не найти.

Из салатных также пользовались спросом томаты Пинк Хайп с опушёнными листьями – из-за них ни белокрылка, ни тля, ни трипцы его не берут. Даёт очень вкусные розовые плоды сердцевидной формы. Однако не менее хороши и другие сорта: Калинка-малинка, Калабрезе, Альбенги, из черноплодных – Биг Бренди, из жёлтоплодных – Сладкий янтарь.

– А есть сорта, которые садоводы незаслуженно обходят стороной?

– Да. Из новинок – это Рейсетомейт, томат-путешественник, – отвечает Ирина Довгань. – Так его прозвали не зря: плод состоит из множества долек, сросшихся друг с другом. В дороге это удобно, не надо резать томат – отламываете часть, а остальное остаётся практически целым и не портится. Но покупателям кажется странным его внешний вид.

Дорогу идеальным гибридам!

По словам Ирины Довгань, в этом году появилось немало помидорных новинок. Среди таковых наш эксперт назвала Браун Кой, Еллоу Кой, Пинк Кой. Это серия коричневых, жёлтых и розово-красных томатов.

– Вкусовые качества у них превосходят предшественников и самое главное – они не болеют и очень урожайные, – говорит Ирина Довгань. – Из новинок также нужно упомянуть гибрид Пинквин – розовый, очень вкусный помидор. Если угостить вас его долькой, вы непременно попросите ещё. Есть из новинок и настоящий конвейер по производству урожая, название у него подходящее – Стан 5 000.

Но многие выращивают томаты в открытом грунте. По словам нашего эксперта, для выращивания на улице отлично подойдут сорта Восток, Прохор, Бурлак, Энергия.

– Это лидеры продаж, – говорит Ирина Довгань. – Они гарантированно дают урожай, при этом их не надо пасынковать – просто поставьте палку, чтобы не падали, и подвяжите к ней. К таким лидерам можно отнести и томат черри Уникум, который также может расти под открытым небом, что нехарактерно для черри. Обычно черри очень высокие, а этот – низкорослый и уже в июле даст вам урожай.

Самые вкусные и необычные

Кто-то выращивает томаты дома и уже весной лакомится их плодами. Для выращивания на подоконнике подойдут такие гибриды, как Пиноккио, Грушенька, Малиновое кружево. Они вырастают всего до четверти метра и могут дать до двух килограммов помидорок с куста. Их можно высевать уже сейчас, но с искусственным досвечиванием.

А какой сорт даёт самые сладкие плоды? По мнению нашего эксперта, это черри Марс.

– Это самый сладкий и вкусный томат. Его плоды – длинные, перцевидной формы, их можно также использовать для консервирования, – считает Ирина Довгань.

Серию «самые, самые» может продолжить шедевр томатов-тяжеловесов Главный калибр, дающий плоды до двух килограммов. Если вы хотите удивить соседей и порадовать себя, обязательно его посадите. А если хотите удивить соседей томатами необычной окраски и названия, то посадите гибрид… Звездопад в августе. Он из серии черноплодных. Казалось бы, сегодня такими томатами не удивишь, но у него есть особенность.

– Селекция черноплодных томатов сейчас активно развивается. Благодаря повышенному содержанию ликопинов такие плоды обладают качествами антиоксидантов, – говорит Ирина Довгань. – Но если прочие чёрные томаты сначала появляются зелёными и только потом чернеют, то этот изначально уже чёрного цвета.

ВАЖНО Семена томатов могут сохранять всхожесть до 15 лет. «Оживить» такие семена очень просто, если свежие семена мы обычно не намачиваем, то эти нужно подержать некоторое время в стимуляторе роста, и они точно так же прорастут, как и купленные недавно.

Так выглядит мякоть у плодов томата Сладкий янтарь Фото: Ирина Довгань

Гибрид Корнабель – своеобразный «хит» минувшего садового сезона Фото: Ирина Довгань