Чем опасен зимний дождь для огорода?

С наступлением холодов неукрытые деревья, кустарники и озимые могут легко пострадать. Фото: Алексей Кунилов

– Дождь в декабре – это, конечно, большая неожиданность на Урале. За окном то плюс, то минус: как скажутся такие перепады температуры на растениях, которые остались в саду на зиму? Нужно ли что-то делать на своём садовом участке в такую погоду?

Ольга Писчина (Екатеринбург).

– Для растений, зимующих на участке, опасен не столько сам дождь, сколько перепады температуры, – рассказывает проректор по научной работе и инновациям, заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин. – Для деревьев это опасно тем, что влага, оттаивающая в тепле, заполняет древесные поры, а при замерзании обращается в лёд – могут возникнуть морозобойные трещины и повредиться цветочные почки. Но пока на огородах лежит снег – ничего критического не случится. Поэтому то, что можно укрыть бесснежным способом – укрываем, а что нельзя – надеемся на то, что дожди сменятся снегом. Потому что снег – лучшее одеяло для садовых растений.

Чтобы не подвергать растения риску, очень важно найти снег. Если на участке есть какие-то сугробы – их надо подгребать и набрасывать на многолетние культуры, особенно на такие как земляника, озимый чеснок и лук. Чем больше снега – тем лучше.

Если холода придут вместо со снегом – всё не так плохо. Однако самое страшное, если холода окажутся бесснежными. Это точно скажется на перезимовке озимых и на плодовых культурах.

Но и в этом случае помочь растениям можно. Если осенью садовод провёл мульчирование почвы вокруг плодовых деревьев и кустарников, то для них отсутствие снега не страшно. Или там, где лежит земляника, насыпал лапника, сена с соломой. Таким образом создаётся воздушная подушка, которая служит защитой от холода и позволяет перетерпеть перепады температур.

– Чтобы защитить розы в такую нехарактерную для Урала погоду, стоит сделать сухое укрытие, – говорит Михаил Карпухин. – Для этого можно, к примеру, закрыть кусты ящиком. А в случае со сливой советую возле дерева воткнуть кол или два-три. Нужно это для того, чтобы холодный воздух имел доступ к почве, и весной не возникло подпревания.

Опубликовано в №225 от 04.12.2021