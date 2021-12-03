Его величество Баклажан. Выбираем холодостойкие сорта

В садовых магазинах можно купить семена баклажанов как привычного тёмного оттенка, так и белого, зелёного Фото: Алексей Кунилов

«ОГ» продолжает серию материалов об интересных и лучших сортах разных овощных культур, которые относительно недавно появились на рынке. Сегодня разговор пойдёт о баклажанах.

По словам продавца одного из садовых магазинов в районе Уралмаша Ольги Новиковой, селекционеры вывели холодостойкие сорта баклажанов специально для Урала. Уже несколько лет магазин, где она работает, торгует семенами только этих сортов полюбившегося многим овоща.

Первым делом Ольга Новикова отмечает сорт «Кировский». Это ультраранний сорт. Плоды вырастают достаточно крупные, цилиндрической формы, средняя масса 350–370 граммов. Мякоть – белая без горечи. Также, по мнению нашей собеседницы, очень хороший холодостойкий сорт – «Жизель». Он раннеспелый и даёт богатый урожай.

– Некоторые покупатели больше любят зелёные и белые баклажаны. У них нет горьковатого привкуса, – рассказывает наша собеседница. – Бывает, что в баклажанах с фиолетовой кожурой есть горчинка – её как раз и даёт пигмент. Хотя горечь присутствует не всегда. Так, у сорта «Северный индиго» нежная мякоть без горечи.

У белых баклажанов грибной привкус, а иногда и аромат. Есть даже сорта «Грибное удовольствие» и «Мечта грибника». У последних кусты могут вырасти в теплице до ста сантиметров. В целом они довольно неприхотливы. Интересный сорт белого баклажана – «Молочник». У него достаточно крепкие стебли и крупные плоды.

Ольга Новикова отмечает: некоторым покупателям нравится экспериментировать. Есть те, кто специально приходит за полосатыми баклажанами. Уральцам полюбились сорта: «Полосатик», «Матросик», «Полосатый рейс». Некоторые в восторге от круглых баклажанов. В отличие от своих продолговатых товарищей, у круглых плодов больше мякоти.

– А я в первую очередь смотрю на урожайность. Рекламе никогда не доверяю, – рассказывает читателям «Облгазеты» постоянная покупательница магазина семян пенсионерка Лидия Медведева. – Всегда полагаюсь на мнения соседей по саду и знакомых: выбираю те сорта, которые они хвалят. Я даже называю сорта баклажанов именами тех, кто мне их посоветовал. Обычно стараюсь использовать свои семена. В этом году даже получилось снять семена у земляники! Но вот с баклажанами всё гораздо сложнее. Поэтому их семена проще купить.

По словам Ольги Новиковой, самые холодостойкие и устойчивые к болезням сорта баклажанов – гибриды. Они на редкость терпеливы к нашим уральским перепадам температуры. Но заболеть могут и они. Стоит помнить: баклажаны – тепличная культура. И если они растут на улице, их надо укрывать.

Самые старинные и проверенные сорта баклажанов, как уверяет сотрудница магазина, – «Король рынка» и «Король севера». Также полезны и богаты витаминами сорта: «Андрюша» – классический, почти чёрный, «Рома» – гибридный плод с двухметровыми стеблями, «Икорный» – гибридный сорт, дающий до семи килограммов плодов.

В ТЕМУ Первые баклажаны появились на планете более 1 500 лет назад. Изначально лакомиться этим плодом могли только жители жарких стран. Впервые в России этот овощ появился в конце XVII – начале XVIII века.

Баклажан всегда считался крупным овощем. Но есть сорта, которые будут плодоносить прямо в комнате: «Дракоша F1», «Феникс» и «Золотничок». Первые два дадут красные плоды, а последний – оранжевые.

Опубликовано в №225 от 04.12.2021