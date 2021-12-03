Минсельхоз России отказал садоводам в празднике

Идея учредить День садовода обсуждалась во время визита в СНТ «Берёзка» представителей исполнительной и законодательной власти, но оказалась не поддержанной Фото: Алексей Кунилов

«Минсельхоз России отклонил инициативу свердловчан об учреждении Дня садоводов». Такое сообщение разместил на своей странице в Фейсбуке депутат Государственной думы России Андрей АЛЬШЕВСКИХ.

Мысль о том, что неплохо бы установить в стране День садовода, впервые прозвучала в августе нынешнего года во время визита представителей органов исполнительной и законодательной власти Свердловской области в садовое некоммерческое товарищество «Берёзка» в Екатеринбурге. Главе города Алексею Орлову идея пришлась по душе, и он попросил депутата Госдумы Андрея Альшевских помочь её реализовать.

– Поскольку профессиональные праздники сейчас устанавливаются правительством, я подготовил и отправил письмо в профильное министерство, – рассказал «ОГ» депутат. – Полученный ответ разочаровал. Чиновники посчитали, что собственникам участков в многочисленных товариществах не нужен отдельный официальный праздник. Как сказано в ответе, во второе воскресенье октября уже чествуют работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Разве это аргумент?

Во время встречи в СНТ «Берёзка» садоводы предлагали приурочить праздник к завершению сезона – отмечать его в первое воскресенье сентября. Эту дату поддержали и участники XI Межрегионального форума садоводов, который прошёл 3 сентября в Екатеринбурге.

– Обидно, даже официального праздника для нас пожалели, – прокомментировала председатель Свердловского отделения Союза садоводов России и Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова. – А ведь только в столице Урала насчитывается порядка трёхсот тысяч садоводов, в области – около восьмисот тысяч, а по стране и вовсе миллионы. По-моему, они заслужили право на свой праздник. Поэтому мы с Андреем Альшевских решили обратиться к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой учредить в нашем регионе День садоводов Урала.

Опубликовано в №225 от 04.12.2021