Растения из космоса улучшат земные агрокультуры

Если космический эксперимент окажется удачным, то виноград может стать невосприимчивым к ложной мучнистой росе – самому распространённому и опасному заболеванию этого растения. Фото: Алексей Кунилов

В понедельник глава Роскосмоса Дмитрий РОГОЗИН сообщил журналистам о планах по созданию на Международной космической станции (МКС) модифицированных сортов пищевых растений – винограда, пшеницы, ржи и ячменя. После выращивания в условиях микрогравитации космонавты будут возвращать их на Землю, чтобы биологи могли получить новые виды сельскохозяйственных культур, более устойчивые к насекомым и инфекциям.

По информации Российской академии наук, уникальный эксперимент должен начаться в 2022 году — никто в мире ничего подобного ещё не делал. Для садоводов это хорошая новость: если вредители и болезни перестанут повреждать посевы, то урожайность растений может вырасти до 50 процентов.

Возможность проведения столь сложного научного исследования появилась на российском сегменте МКС после ввода в эксплуатацию нового модуля «Наука» этим летом и создания прототипа космической оранжереи «Витацикл-Т», которая позволит выращивать растения в промышленных масштабах. Как заявил в августе в интервью ТАСС заведующий лабораторией Института медико-биологических проблем РАН Юрий Смирнов, оранжерея имеет форму улитки: внутри неё оборудован барабан с шестью корневыми модулями для посадки полосок с семенами – садоводам знакома подобная технология сева моркови в открытый грунт. Первоначально на околоземной орбите станут возделывать пекинскую капусту, злаки, бобовые и томаты, а позже – и более сложные растения, в частности, виноград и плодовые деревья. Учёные ожидают, что оранжерею доставят на МКС в следующем году.

Тогда же начнётся эксперимент по разведению модифицированных сортов агрокультур. Его подробности раскрыл в середине ноября Дмитрий Рогозин на заседании Совета по космосу РАН. Он заявил, что сейчас Роскосмос интересует не только выращивание растений для питания экипажа МКС, но и возможность проведения опытов с ними, чтобы воздействовать на их рост в начальный период созревания. По его словам, за пределами Земли можно создать более выносливые и невосприимчивые к инфекциям виды: семена и ростки будут подвержены там сильному влиянию космической среды — радиации и яркому потоку ультрафиолетового излучения. Для ускорения вегетации рассматривается вариант культивирования семян не только в оранжерее, но и с помощью 3D-биопринтера. Причём использовать для этого будут исключительно отечественные сорта растений.

– Биологические опыты по выращиванию зелени, овощей и злаков в космосе проводились ещё на советских орбитальных станциях «Салют» и «Мир», – рассказал в беседе с «ОГ» российский космонавт Олег Артемьев, который отправится на МКС в марте 2022 года. – По программе предстоящего полёта мы изучаем устройство оранжереи и биопринтера, чтобы можно было работать с ними в условиях микрогравитации. Подобные исследования – это небольшие шажочки для того, чтобы жить на Луне и других планетах. Для землян космические технологии не менее важны: на их основе наука двигается вперёд – будь то 3D-печать, материаловедение или агрономия.

Учёные считают, что космический эксперимент обеспечит прорыв в селекции сельскохозяйственных культур – Россия станет первой страной в мире, которая займётся этой работой. Как говорит ведущий инженер Уральского сада лечебных культур им. Вигорова Павел Мартюшов, на МКС будут получены мутанты, которые после доставки на Землю используют в качестве генетического материала для выведения новых сортов растений. Сначала внеземные агрокультуры исследуют в лабораториях, а потом уже займутся их размножением методами микроклонирования и генной инженерии. По времени эта работа займёт всего 5–7 лет на каждый вид вместо обычных 10–15, потому что материал из космоса будет биологически чистым, с известным происхождением и характеристиками.

– Если мутация пойдёт в заданных параметрах, то новые растения станут устойчивы ко многим вредителям и инфекциям, а некоторым заболеваниям они вообще не будут подвержены, например, различным видам мучнистой росы. За счёт этого урожайность агрокультур можно увеличить до 50 процентов, – добавляет Павел Мартюшов. – Кроме того, экстремальные условия в космосе могут увеличить стойкость растений к негативным природным факторам на Земле. Это позволит выращивать овощи, злаки и фруктовые деревья на бедных почвах в зонах рискованного земледелия.

Опубликовано в №225 от 04.12.2021