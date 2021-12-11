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11 декабря 2021, 15:00

Лунный календарь садовода: выбираем подкормку для рассады

рассада

Удобрять рассаду очень важно, поэтому выбором подкормки можно заняться уже сейчас. Фото: Рудольф Грашин

Рассказываем, чем можно заняться садоводам и цветоводам Среднем Урале в ближайшую неделю декабря.

  • 11 декабря - сбор семян. Цветоводам рекомендуется провести обрезку комнатных растений или пересадку, если это необходимо.
  • 12 декабря – энергетика этого дня крайне неустойчива, зато растения активнее впитывают влагу, так что можно заняться их поливом.
  • 13 декабря - благоприятно планирование посадок на будущий год, а также покупка инвентаря для следующего сезона.
  • 14, 15 декабря – сгребание снега к корням деревьев и утаптывание его для защиты корней от грызунов. Займитесь выбором подкормки для рассады.
  • 16 декабря – посев зелени для выращивания на подоконнике: салата, укропа, петрушки, базилика. Не рекомендовано заниматься обрезкой деревьев и пересадкой комнатных цветов в этот день.
  • 17 декабря – прополка посеянной в домашних условиях рассады. Если будут осадки – очистка садового участка от снега.
  • Опубликовано в №230 от 11.12.2021

Сюжет

Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
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