Лунный календарь садовода: выбираем подкормку для рассады

Рассказываем, чем можно заняться садоводам и цветоводам Среднем Урале в ближайшую неделю декабря.
- 11 декабря - сбор семян. Цветоводам рекомендуется провести обрезку комнатных растений или пересадку, если это необходимо.
- 12 декабря – энергетика этого дня крайне неустойчива, зато растения активнее впитывают влагу, так что можно заняться их поливом.
- 13 декабря - благоприятно планирование посадок на будущий год, а также покупка инвентаря для следующего сезона.
- 14, 15 декабря – сгребание снега к корням деревьев и утаптывание его для защиты корней от грызунов. Займитесь выбором подкормки для рассады.
- 16 декабря – посев зелени для выращивания на подоконнике: салата, укропа, петрушки, базилика. Не рекомендовано заниматься обрезкой деревьев и пересадкой комнатных цветов в этот день.
- 17 декабря – прополка посеянной в домашних условиях рассады. Если будут осадки – очистка садового участка от снега.
- Опубликовано в №230 от 11.12.2021
Сюжет
Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.