Стоит ли заводить венерину мухоловку дома?

Хоть Венерина мухоловка и насекомоядное растение, практической пользы оно не принесёт. Фото: Анна Абсалямова

«Увидела в одном крупном магазине Венерину мухоловку. Растение весьма необычное, но, вероятно, капризное. Стоит ли заводить его дома? Если да, то как правильно ухаживать за ним?»

Валентина МИХАЙЛОВА (Екатеринбург).

По словам ведущего инженера оранжерейного комплекса Ботанического сада УрО РАН в Екатеринбурге Ольги Первушиной, Венерину мухоловку нечасто встретишь в домашних условиях. В нашем Ботаническом саду УрО РАН такого растения нет, и в магазинах на Урале его также непросто найти. Тем не менее желающие завести такого экзота находятся.

– Наблюдать за охотой Венериной мухоловки очень интересно – ради этого её и заводят любители экзотики. Растение имеет необычную ловушку, которая молниеносно захлопывается, как только рядом оказывается насекомое. Закрытие происходит при прикосновении к особым чувствительным волоскам на внутренней стороне листа, – рассказывает Ольга Первушина. – Хотя растение называется мухоловка, по наблюдениям учёных, в его ловушку попадает менее пяти процентов летающих насекомых.

При этом несмотря на то, что Венерина мухоловка - насекомоядное растение, её можно не кормить насекомыми, а просто давать ей специальные удобрения примерно один раз в десять дней. Корм следует помещать в одну или две ловушки на листьях.

Но это не единственные капризы Венериной мухоловки. Для её успешного выращивания дома необходимо создать условия, аналогичные природным. Прежде всего, нужен яркий рассеянный свет. Для этого лучше поставить растение на окно с восточной или западной стороны.

– Венериной мухоловке требуется высокая влажность воздуха, поэтому лучше выращивать её во флорариуме, – говорит Ольга Первушина. – В весенне-летний период температура должна быть плюс 22–30 градусов. Для полива подойдёт только дистиллированная или профильтрованная вода, потому что она лучше доходит до растения. В летнее время рекомендуется поливать Венерину мухоловку с поддона. Осень и зима – период покоя, поэтому необходимо уменьшить полив и снизить температуру воздуха до плюс восьми градусов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО В природе Венерина мухоловка растёт на торфяных болотистых почвах во влажном умеренном климате на Атлантическом побережье США.