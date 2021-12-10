Любой стеклянный прозрачный сосуд можно приспособить под флорариум. Фото: Галина Соловьёва

Цветоводы открыли для себя альтернативу простым горшкам и кашпо – флорариум. Это стеклянный сосуд, в котором прекрасно растут прихотливые тропические растения небольших размеров. «Облгазета» узнала, как в прозрачной ёмкости устроить мини-сад и чем такой способ лучше старого доброго горшка.

Пробирка или бокал

– Флорариумы стали модными недавно, но о выращивании растений в различных сосудах было известно ещё с XIX века, – говорит ведущий инженер участка декоративных многолетников Ботанического сада УрО РАН Наталья Неуймина. – Во время долгих водных путешествий растения с одного континента на другой доставляли в стеклянных мини-теплицах, которые назывались ящиками Уорда. Специально выращивать растения в стеклянных сосудах начали позже. Например, в середине ХХ века был популярен миниатюрный сад в бутылке.

Сегодня флорариумы можно купить в магазинах с товарами для дома, в цветочных лавках и в Интернете. Цена на них начинается от 1 000 рублей и зависит от формы и размеров. Но флорариумом может послужить любой стеклянный сосуд, который есть дома: от стеклянной вазы и банки из-под варенья до аквариума для рыб. Для мини-сада подойдёт даже пробирка или круглый бокал, единственное условие – стекло должно быть полностью прозрачным. Так растениям станет поступать достаточно света и будет легко отследить недостаток или переизбыток влаги в почве.

После посадки цветов некоторые флорариумы герметично закрывают, чтобы растения сами сформировали экосистему. В таком случае мини-сад практически не нуждается в поливе и другом уходе. Есть также вариант закрытого сосуда с крышкой, которую можно иногда убирать и проветривать. Однако открытый флорариум содержать намного проще: в закрытых засохшие бутоны могут стать источником инфекций.

Соразмерность растений

По словам Натальи Неуйминой, главное правило создания цветочной композиции во флорариуме заключается в правильном подборе растений. У них должны быть одинаковые требования к составу почвы, количеству влаги и солнца. Например, не стоит садить солнцелюбивые суккуленты с теневыносливыми фиалками.

Размеры растений также должны соотноситься друг с другом и объёмом самого террариума, чтобы вместе создавать красивую композицию. По этой причине не стоит садить быстрорастущие большие цветы, которые могут вскоре вылезти из сосуда и испортить ландшафт, как например, шеффлера. Лучше использовать некрупные, медленно растущие культуры. Но их придётся со временем обрезать и прищипывать.

– Во флорариумах прекрасно себя чувствуют растения, которым требуется повышенная влажность воздуха, и в квартире их вырастить крайне сложно, – объясняет эксперт. – Кроме кактусов и других суккулентов, можно садить орхидеи, некрупные плющи и папоротники, селагинеллу, пиллеи, фиттонии, пиперомии, представителей семейств марантовых, бромелиевых, например, маранту или калатею.

При этом во флорариум можно садить только здоровые растения, обязательно проверив их на наличие заболеваний и вредителей.

Земля и вода

От вида растений зависят условия, которые нужно создать во флорариуме. Саду из суккулентов в стеклянной оранжерее важно обеспечить хорошее освещение, в осенне-зимнее время года можно организовывать досветку. А вот полив в большинстве случаев будет очень редким.

– Растения сами формируют микроклимат, поэтому не нуждаются в большом количестве влаги, – поясняет Наталья Неуймина. – Иногда необходимо несколько капель воды по краю горшка.

Для флорариума следует использовать несколько разных видов грунта. Его нужно насыпать слоями и не перемешивать, чтобы через стекло композиция смотрелась красиво и аккуратно.

– На дно флорариума кладём любой дренаж (гальку или керамзит), сверху можно добавить песок, затем грунт, подходящий для высаживаемых растений, – рассказывает Наталья Неуймина. – Поверхность почвы после посадки растений лучше замульчировать. Материал для этого зависит от высаженных культур. Для суккулентов это песок, мелкий гравий, кирпичная крошка и другие декоративные материалы, например, бусины, ракушки или цветная галька. Они закрепляют растения в грунте и не дают почве слишком быстро пересыхать, пропускают в неё кислород, защищают корни от перегрева и предохраняют от загнивания корневую шейку растений. Для более влаголюбивых растений поверхность грунта можно прикрыть не только мелким щебнем, но и щепой, корой или мхом.

Грунт для посадки нужно тщательно продезинфицировать. Землю можно прогреть в течение 15–20 минут в микроволновке или оставить на 20 минут в духовке при температуре 70–90 градусов. Песок же нужно сначала промыть, а затем прокалить на сковороде или прогреть в духовке.

Дальше остаётся самое интересное – посадка растений в мини-флорариум и создание красивой композиции. В качестве декора можно использовать стабилизированный мох, камни, ракушки, ветки, коряги, куски коры, маленькие статуэтки и цветной песок – всё, что подскажет фантазия.

Флорариумы уникальны тем, что грунт для растений тоже должен быть красивым. Фото: Галина Соловьёва