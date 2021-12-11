Советы от Октябрины Ганичкиной по выбору сортов корневого сельдерея и его выращиванию

Причина небольших корнеплодов сельдерея – кислая и бедная питательными веществами почва, нерегулярный полив. Фото: Рудольф Грашин

"Облгазета" продолжает серию материалов о новых и перспективных сортах популярных овощных культур. Сегодня речь пойдёт о корневом сельдерее. Его нужно сеять на рассаду в конце февраля – начале марта, поэтому запасаться семенами нужно уже сейчас.

Сельдерей корневой (не путать с его собратьями – листовым и черешковым сельдереем), пожалуй, рекордсмен по срокам вегетации среди наших овощей – для получения крупного корнеплода в среднем надо 150–160 дней. Так что возделывать на Урале его можно только рассадным способом. За это многие садоводы недолюбливают сельдерей, но выращивать его стоит. У этого корнеплода множество полезных свойств – не зря его называют овощным женьшенем. А ещё он широко используется в салатах и для приготовления различных блюд, особенно мясных.

В советские годы садоводы знали немного сортов этого овоща, один из них – Яблочный, появившийся в стране в 60-е годы прошлого века. Это раннеспелый сорт со сроком вегетации менее 150 дней, что весьма ценно для территорий с коротким летом и непродолжительной осенью. Вообще, по срокам вегетации сорта корневого сельдерея подразделяют на раннеспелые, среднеспелые и поздние.

В одном из специализированных торговых центров я насчитал на витрине с десяток сортов корневого сельдерея. Среди них были уже хорошо знакомые Есаул, Егор, Грибовский, Пражский гигант, Силач, Юдинка…

– А какие из них можно считать новинками? – поинтересовался у продавца.

– Возьмите голландский Диамант, – дала совет продавец-консультант магазина Оксана Колобова. – А ещё вот этот, Королевская ночь. Его часто стали спрашивать.

Как оказалось, сорт Королевская ночь действительно довольно новый. Он прославился отличными вкусовыми качествами корнеплодов, хорошей урожайностью и… звучным названием.

– Мне нравится сорт корневого сельдерея Старый лекарь. Он ароматный, высокоурожайный, корнеплоды у него сравнительно небольшие, вырастают до 300 граммов, но красивые, с мякотью цвета слоновой кости, – рассказала в разговоре с журналистом «Облгазеты» главная дачница России Октябрина Ганичкина, известная многим по своим книгам и телевизионным передачам на садовую тему.

ВАЖНО Что касается выращивания корневого сельдерея, то, по словам Октябрины Ганичкиной, главное – уметь ждать. – Всходы коревого сельдерея могут появиться лишь спустя 20 дней после посева. Для прорастания семян нужны: яркое освещение, постоянная умеренная влажность почвы и температура плюс 20–25 градусов, – рассказывает наша собеседница. – Второй совет: когда корнеплоды уже будут расти на грядке и станут больше грецкого ореха, не забывайте острыми ножницами убирать у них боковые корни, а места срезов посыпать золой и только потом присыпать корнеплоды землёй. А то садоводы, которые этого не делают, жалуются, что у них корнеплоды сельдерея выросли косматыми – все в корнях.