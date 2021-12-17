Отстоянная или питьевая: какой водой лучше поливать комнатные цветы?

Полив жёсткой и холодной водой может привести даже к гибели комнатного растения. Фото: Алексей Кунилов

– Я много лет занималась огородом, но в этом году поняла, что из-за возраста сил на сад уже не так много, а к растениям тянет. Решила заняться комнатными цветами, но оказалось, что они такие привереды. Одна из главных проблем – полив: какую воду лучше использовать для этого?

Лилия ПАВЛОВА (Асбест)

По словам садовода из Новоуральска, студента факультета среднего профессионального образования Уральского государственного аграрного университета Ильи Колмогорова, для полива домашних растений нужно использовать прежде всего воду комнатной температуры – примерно плюс 18–23 градуса.

– Холодная вода плохо влияет на растения, – уточняет Илья Колмогоров. – Цветок начнёт испытывать температурный стресс. При этом у него вырабатывается большое количество гормонов, замедляется рост – в крайнем случае растение может просто засохнуть и погибнуть.

Горячую воду для полива растений также не рекомендуется использовать: в ней могут содержаться примеси технических масел. Не годится и жёсткая вода: она замедляет рост растений, побеги станут слабыми, а некоторые культуры и вовсе могут перестать цвести.

Самый простой и лучший вариант – поливать цветы питьевой бутилированной водой. Однако это далеко не бюджетный способ, поэтому Илья Колмогоров советует поливать комнатные цветы отстоянной или кипячёной водой. Такого же мнения придерживается кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Ольга Киселёва.

– Вода из-под крана хлорированная, а ионы хлора связывают в почве важные микроэлементы, которые становятся не доступны для растений. В результате у цветка развивается хлороз, это заметно по внешнему виду: листья становятся светло-жёлтыми с зелёными прожилками, – говорит Ольга Киселёва.

Чтобы вода была пригодной для полива, нужно дать ей время отстояться и достигнуть комнатной температуры. К слову, отстаивать стоит даже фильтрованную воду из-под крана – хватит буквально суток. При этом жидкость впитывает углекислый газ из воздуха, немного подкисляется и становится мягкой, приближаясь по качеству к талой воде. Воду, набранную из-под крана, необходимо держать в открытой таре, иначе хлор не испарится.

– Воду из скважин тоже можно использовать для полива комнатных растений, – продолжает Ольга Киселёва. – Но часто грунтовые воды бывают жёсткими, в них много щелочных ионов. Из-за этого на почве и стенках горшка образуется характерная соляная плёнка – белый налёт. Поэтому важно дать отстояться такой воде – тогда щелочные соли выпадут хлопьями в осадок.

Улучшить качество воды помогут подручные средства, например, несколько капель лимонной или уксусной кислоты. Получится слабый кислый раствор, которому тоже нужно дать время постоять. Более трудоёмкий способ смягчить воду – заморозить её и снова разморозить при комнатной температуре, чтобы избавиться от вредных солей и других примесей. Проще использовать искусственные добавки для смягчения воды – их можно приобрести в любом садовом магазине. Правда, каждая небольшая упаковка – от 100 рублей.

Опубликовано в №235 от 18.12.2021