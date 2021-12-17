Темы дня

Общество / Дом. Сад. Огород
17 декабря 2021, 20:15

Лунный календарь садовода: заготавливаем еловый лапник и укрываем растения снегом

Зимний сад

Снегом стоит укрывать даже маленькие ёлочки, которые вы посадили на участке в этом году. Фото: Алексей Кунилов

Рассказываем, чем можно заняться садоводам и цветоводам Среднего Урала в ближайшую неделю декабря.

  • 18 декабря – проведите уборку снега на своём дачном участке или возле дома, заготовьте еловый лапник для утепления оставшихся на зиму на участке роз, клубники. Также можно укрыть зимующие на даче растения снегом, притоптать его вокруг стволов деревьев, чтобы защитить корни от грызунов.
  • 19, 20 декабря – полнолуние, поэтому все действия, связанные с растениями, стоит отложить. Будете на даче – проверьте состояние компостной ямы, если она у вас есть.
  • 21, 22 декабря выбираем ёмкости для рассады, составляем карту огорода и план посадок на следующий год.
  • 23 декабря можно заняться пересадкой или поливом комнатных растений, при необходимости – их обрезкой.
  • 24 декабря – посев зелени для выращивания на подоконнике. Также можно изготовить кормушки для птиц.
  • Опубликовано в №235 от 18.12.2021 под заголовком «Заготавливаем еловый лапник»

Сюжет

Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.12.2021, 19:51 / Общество
Муниципалитеты Среднего Урала до конца года получат 1,1 миллиарда на решение вопросов ЖКХ
17.12.2021, 19:08 / Общество
Правительство РФ продлило сроки выплаты туристам по отменённым турам
17.12.2021, 17:58 / Общество
В Каменске-Уральском заработал первый аппарат компьютерной томографии в поликлинике
17.12.2021, 17:25 / Общество
Уралец пытался переслать в США самоцветы на 32 тысячи рублей
17.12.2021, 17:13 / Общество
Президент России поручил доработать закон о QR-кодах в общественных местах