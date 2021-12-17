Лунный календарь садовода: заготавливаем еловый лапник и укрываем растения снегом

Рассказываем, чем можно заняться садоводам и цветоводам Среднего Урала в ближайшую неделю декабря.
- 18 декабря – проведите уборку снега на своём дачном участке или возле дома, заготовьте еловый лапник для утепления оставшихся на зиму на участке роз, клубники. Также можно укрыть зимующие на даче растения снегом, притоптать его вокруг стволов деревьев, чтобы защитить корни от грызунов.
- 19, 20 декабря – полнолуние, поэтому все действия, связанные с растениями, стоит отложить. Будете на даче – проверьте состояние компостной ямы, если она у вас есть.
- 21, 22 декабря выбираем ёмкости для рассады, составляем карту огорода и план посадок на следующий год.
- 23 декабря можно заняться пересадкой или поливом комнатных растений, при необходимости – их обрезкой.
- 24 декабря – посев зелени для выращивания на подоконнике. Также можно изготовить кормушки для птиц.
- Опубликовано в №235 от 18.12.2021 под заголовком «Заготавливаем еловый лапник»
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Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.