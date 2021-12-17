Какие изменения хотят внести в закон о садоводстве и огородничестве?

Кабмин РФ предлагает усовершенствовать процедуру образования садовых участков, исключив из неё дорогостоящий проект планировки территории. Фото: Галина Соловьёва

Правительство России разработало поправки в федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Об этом на заседании правительства в минувший четверг сообщил премьер-министр России Михаил МИШУСТИН.

Поправки предлагают усовершенствовать процедуру образования садовых участков, исключив из неё дорогостоящий проект планировки территории. Также кабмин предлагает расширить перечень вопросов, которые должны рассматриваться общим собранием членов садового товарищества, и закрепить возможность голосования на общих собраниях СНТ онлайн.

– Зачастую собрать людей на него (собрание. – Прим. ред.) довольно сложно. Бывает, что темы, по которым нужно договориться, остаются нерешёнными. Уменьшить количество таких случаев можно, юридически закрепив за товариществами возможность проводить голосование не только очно, но и с использованием современных технологий – в онлайн-формате, – сказал Михаил Мишустин.

Премьер-министр РФ обратил особое внимание на то, что формирование взносов в садоводческом товариществе должно быть понятным для всех его членов. Каким станет этот механизм, пока неясно, но садоводы будут по-прежнему самостоятельно решать, что учитывать при расчётах.

На сегодняшний день способ расчёта взноса на оплату общих расходов не совсем понятен садоводам. Мнения о том, по каким принципам должен проводиться расчёт, расходятся. С одной стороны, расходы на хозяйственные работы, такие как обсыпка дороги, правильнее считать по площади земельного участка. С другой – работу председателя, бухгалтера, электрика правильнее считать по участкам, так как внимание уделяется в равной степени владельцам крупных и небольших земельных участков.

– Не очень хорошо, что решения по расчётам будут принимать садоводы, потому что все опять переругаются, решая, будет расчет по соткам или по участкам, – считает председатель Свердловского регионального отделения Союза садоводов России и Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова. – По моему мнению, наилучшим вариантом является комбинированный формат, но его рассчитать довольно трудно. Но зато все, кто слушал, обратили внимание, что будет разрешено онлайн-голосование. Здорово, что государство берёт это под своё крыло, раз одним из ресурсов для голосования называется портал «Госуслуги». Интересно, каким образом это будет адаптировано именно для садоводов.