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17 декабря 2021, 19:45

«Просто огонь»: житель Первоуральска сделал оригинальный мангал-печь

печь

Фото: Галина Соловьёва

Такую большую печь обнаружили журналисты «ОГ» на одной из дач Первоуральска. Торчащую из-за забора ярко-красную трубу от неё видно сразу, но, как объяснил хозяин участка Дмитрий РАЗБОЙНИКОВ, это мангал, замаскированный под печь.

– Хотелось оборудовать красивое и удобное место для приготовления шашлыков в семейной или дружеской компании, – рассказывает хозяин дачи. – Выбрали в Интернете подходящий вариант с чертежами, усовершенствовали. Остальное сделали всё своими руками вместе с друзьями. Залили прочный бетонный фундамент, нижние ряды клали на цемент, а дальше – на глину.

«Крутая печка», «Прикольно получилось», «Печка шибко красивая!!! Аж светится», «Красиво», «Просто огонь» – под постами Дмитрия с изображениями этого мангала пользователи фейсбука оставляют много восторженных комментариев. И кто-то нет-нет да и снова спрашивает, почему печь именно красная. Потому что красивая?

– Не только, – говорит Дмитрий Разбойников. – Отец у меня служил в пожарной части замполитом. Помню, в детстве к нам иногда приезжала красная пожарная машина и сливала воду в бассейн. Видимо, поэтому мне и захотелось печку именно красного цвета.

печь
Фото: Галина Соловьёва
  • Опубликовано в №235 от 18.12.2021 
Областная газета Свердловской области
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