Микрозелёный тренд: как легко и мало затратно вырастить дома молодые побеги

Микрозелень продаётся в таких же пакетиках, что и обычная зелень. На вкус всё то же самое, но в молодых побегах растений больше пользы. Фото: Дарья Попович

Пандемия коронавируса вызвала рост интереса к микрозелени – в соцсетях появляется всё больше постов на эту тему, увеличение спроса отмечают и продавцы магазинов. «Облгазета» узнала, какие сорта молодых побегов растений сейчас наиболее популярны для выращивания, кто берётся за это дело и как добиться получения такой зелени, если раньше никогда этим не занимался.

Вырастут без земли

Продавцы нескольких магазинов семян в Екатеринбурге уверили журналиста «Облгазеты»: вырастить микрозелень может каждый. И для этого не требуется никаких дополнительных установок и подкормок.

– Проращивать можно без земли – в специальном коврике, который стоит чуть больше десяти рублей. Можно положить семена в ватные диски или на туалетную бумагу, – рассказывает «Облгазете» продавец одного из садовых центров Екатеринбурга Ирина Довгань. – В землю их, конечно, тоже можно посадить, но тогда ростки будут грязноватыми. Семена должны лежать вплотную друг к другу – посыпайте ими поверхность как будто солите.

Лоток для зелени также продаётся в магазине для садоводов, но, по словам специалиста, вместо него можно использовать любую пустую упаковку.

Семена микрозелени продаются в обычных пакетах в садовых магазинах, одна упаковка в зависимости от вида стоит от 50 рублей. Большим спросом среди покупателей пользуются молодые побеги рукколы – они обладают нежным вкусом с перцовой горчинкой, поэтому хорошо дополняют многие блюда. Не менее популярна микрозелень сои, которая даёт высокую урожайность, горчицы, редиса, а также пак-чой – китайской листовой капусты. Всю эту зелень можно добавлять как в основные блюда, так и в салаты, делать с ней коктейли и смузи.

– Некоторые считают, что зелень на подоконнике выращивают только пенсионеры. Но вы вряд ли найдёте пожилых людей, которые выращивают маленькие ростки дома. Этим занимается молодёжь, в основном с 14 до 30 лет, – говорит Ирина Довгань. – Тренд на здоровое питание продолжается, с начала пандемии он вырос ещё больше. Так что и потребителей микрозелени стало больше.

Научный эксперимент

Конечно, сегодня молодые побеги разных растений можно и купить – один лоток стоит от 100 рублей. Однако найти их можно далеко не в каждом магазине. А кто-то просто увлекается именно процессом выращивания и превращает это в своеобразный научный эксперимент.

– Идея выращивать микрозелень пришла мне в конце минувшего лета, – рассказывает студент магистратуры в Уральском федеральном университете Иван Ожиганов. – Начал с одного лотка зелени на подоконнике, а сейчас отвёл целый стеллаж под это дело, закрыв его армированным полиэтленом для создания необходимого микроклимата. Обычный подоконник и пластиковый лоток всё-таки не очень подходят для таких нежных растений.

Самое важное – найти хорошие семена. Однако качественный посадочный материал, по словам Ивана, продают далеко не везде. Поэтому студент выбирает его экспериментально: проращивает парочку подносов и высчитывает процент всхожести. Такой подход он называет эмпирическим, научным.

– У каждого вида зелени – свои нюансы по выращиванию, но есть и общие требования. Например, хорошее освещение – его можно обеспечить лампами с нужной мощностью, – поясняет наш собеседник. – Важна и хорошая вентиляция, уровень влажности. В Екатеринбурге очень большая сухость, особенно зимой. Всё из-за батарей: если измерить влажность в квартире, получится не более 20 процентов, а это ниже нормы. Так что лучше размещать микрозелень подальше от батарей и дополнительно увлажнять воздух. В противном случае семена не будут всходить и расти, а главный смысл такой зелени в том, что ты не добавляешь туда ничего искусственного – только натуральные подкормки.

Любая микрозелень вырастает в среднем за десять дней. Иван Ожиганов признаётся, что больше всего любит горошек, пшеницу и лён.

– Лён хорош сам по себе, его даже не надо никуда добавлять. У этого растения интересный вкус. Ещё мне нравится, как он растёт: аккуратным, ровным ковром, – говорит Иван. – Скоро хочу попробовать вырастить рукколу, редис и анис – интересно, что получится.

Иван Ожиганов не только увлажняет воздух в помещении, где получает маленькие ростки разных культур, но и опрыскивает сами растения. Фото: из архива Ивана Ожиганова

ЭТО ИНТЕРЕСНО Микрозелень – молодые побеги растений, полезные своими микроэлементами: в их состав входят вещества, которые могут существенно улучшить работу сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной, эндокринной и даже репродуктивной системы. Из-за того, что микрозелень находится в стадии активного роста, в ней можно найти в сто раз больше ферментов, чем в сырых овощах. Вредные вещества не успевают накопиться в ней за период роста. Но оставлять срезанные ростки в холодильнике более чем на сутки не стоит, иначе они потеряют все свои полезные свойства.