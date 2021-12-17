Иллюминация «под ключ»: как красиво и безопасно украсить загородный дом к Новому году?

Расул Юсипов украсил загородный дом гирляндой-бахрамой. Фото: Расул Юсипов

Украсить свой дом, коттедж или дачу к Новому году можно не только изнутри, но и снаружи. О том, как это безопасно устроить и какие варианты уличных гирлянд лучше выбрать – в материале «ОГ».

Вариант бюджетный

Для начала нужно посчитать метраж коттеджа, который хочется украсить, а после подумать о виде светотехнической продукции.

– Гирлянда-бахрома для этого оказалась очень удобной, – говорит член садового товарищества «Сосновское» в Верхней Пышме Расул Юсипов. – Она продаётся кусками по три метра и соединяется одна с другой в бесконечную нить. Последнюю можно закрыть заглушкой. В случае чего – докупить и продолжить или, наоборот, обрезать лишнее. Я брал пять кусков по три метра. Бахрому протянул наверху по периметру помещения. При наличии контроллера варианты освещения у такой гирлянды могут быть разные: она может светиться постоянно, а может мигать. Для подключения нужна розетка: лучше, если она будет под крышей, чтобы ни дождь, ни снег на неё не попадали.

Все светодиодные гирлянды, которые используются на улице, должны иметь предназначение именно для наружной эксплуатации. Тогда они прослужат долго. Но Расул Юсипов всё-таки подметил один «минус» купленной им бахромы: пластик, из которого она сделана, на морозе становится очень жёстким, и гирлянда теряет свою эластичность. Сильный ветер легко может переломить её – тогда небольшая часть огоньков потухнет, но остальные будут гореть, так как соединение параллельное. Срок службы украшения – два-три года. Нагрузка на электросеть минимальная.

Ещё одно украшение, которое можно использовать – светодиодная гирлянда мультишарики. По словам нашего собеседника, она выдерживает и мороз, и снег, и влагу.

Надёжнее, но дороже

Если же вы опасаетесь украшать свой дом снаружи самостоятельно, то можно обратиться к профессионалам.

– В последние несколько лет наблюдается наибольший спрос на заказы по украшению дома «под ключ», – рассказывает Антон Третьяков, специалист екатеринбургской компании, которая профессионально занимается праздничным украшением фасадов загородных домов. – По ценнику это 1 000–1 500 рублей за погонный метр. В эту стоимость входят: замеры на объекте, уникальный дизайн-проект, украшение любой гирляндой на выбор – бахрома, нить, белт-лайт, неон, дюралайт. Можно заказать установку светодиодных фигур, снежинок на фасад дома, украсить участок, ёлку, деревья, входные группы забора. Через сутки после начала монтажа загородный дом заиграет праздничной иллюминацией.

В компании уверяют, что при украшении используются только сертифицированные и пожаробезопасные товары.

– Все пожары случаются от старой проводки, – уверенно заявил специалист. – Но, как правило, все дома наших клиентов новые.

ВАЖНО Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области, пожаров по причине неисправности гирлянд в нашем регионе не было ни в 2020-м, ни в 2021 годах. Но расслабляться не нужно – прежде чем приниматься за самостоятельное украшение дома к Новому году, стоит прочитать несколько советов от МЧС: приобретайте гирлянду только с сертификатом соответствия качества и после внимательного изучения информации на упаковке – она должна быть предназначена для использования на улице;

тщательно проверьте целостность и работоспособность электрической гирлянды до того, как украшать ею строения или ёлку;

шнур должен быть цел, все огоньки исправны, штекер в розетке не должен искрить и греться. При обнаружении неисправности электрическую гирлянду следует немедленно обесточить.

КСТАТИ Заставить заиграть загородный дом разноцветьем можно и с помощью лазерной подсветки. В комплект входят лазерный светильник, блок питания, пульт дистанционного управления, стойка для установки в грунт, платформа для крепления к поверхности. Всё это обойдётся в 1 650–9 750 рублей: стоимость зависит от количества транслируемых цветов, узоров, а также от мощности и площади покрытия.