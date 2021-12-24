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24 декабря 2021, 22:30

Лунный календарь садовода: проверяем сохранность овощей

семья Колмаковых из села Останино Режевского городского округа.

Если у вас на хранении всё ещё остались кабачки, то срочно проверьте их: возможно, плоды стоит как можно скорее употребить Фото: Алексей Кунилов

Рассказываем, чем можно заняться садоводам и цветоводам Среднего Урала в последние дни декабря.

  • 25 декабря – уплотняем снег вокруг плодовых деревьев и саженцев, чтобы защитить их от заморозков. Проверьте сохранность овощей в подвале или яме.
  • 26, 27 декабря займитесь прополкой и поливом зелени, получаемой на подоконнике. Можно провести посев салата, рукколы, укропа для выращивания дома. Украсьте фасад дачи подходящими для этого гирляндами, если хотите встречать Новый год за городом.
  • 28 декабря займитесь планировкой посадок на своём участке в следующем году, можно уделить время выбору и покупке семян культур, которые хочется посадить в следующем году. Можно уделить время приготовлению квашеной капусты.
  • 29 декабря осмотрите деревья и кустарники на наличие зимующих вредителей. Ремонт старого садового инвентаря.
  • 30, 31 декабря полейте комнатные цветы, при необходимости проведите их обрезку, подкормку. Займитесь изготовлением и развешиванием кормушек для птиц на вашем дачном участке. Уборка снега.
  • Опубликовано в №240 от 25.12.2021 

Сюжет

Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
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