Как вырастить фасоль дома?

фасоль можно выращивать не только в огороде, но и дома. Фото: Юрий Трущелев

– Очень не хватает витаминов зимой, а овощи из магазина всё же не такие, как с огорода. Слышала, что дома можно выращивать фасоль. Интересно, как это сделать?

Светлана ГОРШКОВА (Первоуральск)

Фасоль относится к семейству бобовых и является очень теплолюбивой культурой, поэтому далеко не каждый её вид и сорт приживётся на подоконнике уральцев.

– У фасоли есть три типа сортов – сахарные (они же спаржевые, стручковые или кустовые), полусахарные и лущильные. Но в домашних условиях, как правило, выращивают только кустовую фасоль на подоконнике или балконе, – рассказывает ведущий инженер участка декоративных многолетников Ботанического сада УрО РАН Наталья Неуймина. – Фасоль – самоопыляемое растение с небольшой корневой системой. Для выращивания лучше выбирать скороспелые низкорослые сорта.

Самое главное для фасоли – свет и тепло. Прорастает она только при температуре почвы больше плюс 10 градусов, в противном случае семена могут загнить. При выращивании в зимний период на подоконнике необходима подсветка. Если освещение будет плохое – фасоль не даст урожая, так что придётся запастись фитолампами. Для выращивания этой культуры на балконе посев лучше производить не раньше конца мая – начала июня. К выбору почвы также стоит отнестись внимательно.

– Фасоль не любит кислой почвы – земля должна быть слабощелочная. Чтобы создать благоприятные условия, нужно иметь под рукой раскислители. Подойдёт древесная зола или мел с доломитовой мукой. Полив нужен умеренный, потому что все фасоли подвержены корневым гнилям, – предупреждает Наталья Неуймина. – Помимо этого, как и любое комнатное растение, фасоль может пострадать от паутинного клеща.

Почва должна быть очень плодородной – лучше всего приобрести специальную землю для овощей и рассады в магазине. Для профилактики заражений её можно пролить кипятком с раствором марганцовки или прогреть в духовке в течение 20–30 минут при температуре 70–90 градусов. Каждое растение лучше высадить в отдельный горшок объёмом три-пять литров. Можно посадить фасоль и в ящик, но тогда между растениями должно быть расстояние в 10–15 сантиметров.

Сами семена перед посадкой лучше обеззаразить. Для этого их нужно замочить в растворе марганцовки или фитоспорина на сутки, после чего завернуть во влажную салфетку и убрать в тёплое тёмное место. Дней через пять-семь фасоль прорастёт – можно будет высаживать её на глубину три-четыре сантиметра. После посева почву можно пролить тёплой водой – для повышения температуры, но в условиях квартиры это необязательно.

– Большого количества подкормок фасоль не требует. Но когда на растениях появятся бутоны, лучше подкормить их комплексным удобрением для овощей с фосфором, калием и микроэлементами, — говорит Наталья Неуймина. – Хватит одной – двух подкормок, но между ними обязательно должен быть выдержан перерыв не менее двух недель.

Опубликовано в №240 от 25.12.2021