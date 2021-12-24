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24 декабря 2021, 23:00

В Ботаническом саду Екатеринбурга расцвело редкое растение — Агава утончённая

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Екатеринбуржцы могут посмотреть на Агаву утончённую только в сопровождении экскурсовода. Фото: Ольга Первушина

В Оранжерейном комплексе Ботанического сада УрО РАН в Екатеринбурге впервые зацвело редкое растение – Агава утончённая. Её главная изюминка – изящный изгиб, за что она получила прозвища «лисий хвост», «лебединая шея» и даже «хобот слона».

– Нашей агаве уже 40 лет. Её вырастили из семян, полученных по международному обмену в 1981 году. Она усыпана множеством зеленовато-жёлтых цветов. У этой агавы есть изящный изгиб, что не характерно для других видов данного растения, – поясняет ведущий инженер Оранжерейного комплекса Ботанического сада УрО РАН Ольга Первушина.

Родина этой агавы – Центральная Мексика. Там она растёт небольшими колониями на каменистых склонах оврагов и ущелий, среди скал, на высоте 1 200 – 2 500 метров над уровнем моря.

Большинство видов агав цветут и плодоносят один раз в жизни. Но сотрудники Ботанического сада уверяют, что агава утончённая – исключение.

  • Опубликовано в №240 от 25.12.2021 

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«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Областная газета Свердловской области
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