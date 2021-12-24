Тыква не для Золушки: выбираем мускатные сорта

Огромные тыквы и аккуратненькие тыковки остаются на грядках вплоть до осени. Фото: Нина Тювякина

«ОГ» продолжает серию материалов об интересных сортах разных овощных культур, которые относительно недавно появились на рынке. Сегодня мы расскажем о тыкве, некоторые сорта которой нужно сеять на рассаду… аж в марте.

Всего существует три группы тыкв: крупноплодная, твёрдокорая и мускатная.

Директор одного из екатеринбургских магазинов для садоводов Светлана Манюхина в разговоре с «Облгазетой» заметила: семена тыквы пользуются особым спросом, в том числе и мускатных сортов, так как этот овощ полезен для пищеварения.

– На Среднем Урале очень любят сладковатые плоды тыквы, – говорит Светлана Манюхина. – Такие плоды дают сорта Карамелька, Улыбка, Россиянка, Веснушка. От самих названий уже хочется улыбаться.

Если захотите получить крупные и сладкие плоды, то для этого подойдёт как старый проверенный сорт Витаминная мускатная, так и малоизвестные у нас – Парижская золотая, Мускат де Прованс, Матильда.

– Есть гибридный сорт тыкв Розовый банан. Многие спрашивают: у него вкус банана? Нет, только продолговатая форма и розоватая кожица. Взять семена и посадить его на участке не получится, потому что это гибрид, – рассказывает Светлана Манюхина.

Однако не все садоводы отдают предпочтение только этим сортам тыкв. Например, куратор клубного объединения садоводов, специалист по социальной работе Комплексного центра социального обслуживания населения в Асбесте и постоянный читатель «ОГ» Ольга Землянова обожает мускатную тыкву Мраморная.

– Она хорошо разваривается, я люблю варить из неё суп-пюре, – комментирует читательница. – По опыту скажу: цукаты лучше делать из серой тыквы этого сорта – они не распадаются и хорошо сохраняют форму, а суп-пюре легче сварить из оранжевого плода. А вот каша вкуснее всего получается из сорта Медовый десерт.

По словам Ольги, на своём участке она выращивает средние по размеру тыквы: максимум пять-семь килограммов. Чтобы тыква набрала нужный объём, она обрезает лишние завязи, оставляя на стебле или на кусте только три плода. Тыквы среднего размера растут до самой осени, а хранятся едва ли не дольше остальных овощей.

Опытный садовод Наталья Царегородцева тоже ценит тыкву за долгую сохранность. Единственный нюанс: по её словам, маленькие тыковки лучше не переворачивать и даже не трогать. Тогда они точно не потеряют вид до самой весны.

– Раньше я выбирала сорта по картинке на упаковке семян. Сейчас беру семена из тыквы, которую пробую: только так можно узнать, какой у неё будет вкус, – говорит наша собеседница. – Что касается выращивания тыквы, то ещё бабушка учила меня накрывать посаженное в землю семечко стёклышком. Сейчас я ставлю сверху обрезанную пятилитровую бутылку. Горлышко стоит оставить открытым, но если есть вероятность заморозков, то лучше закрыть. Или вообще выращивать этот овощ в теплице: ростки очень нежные и могут погибнуть при малейшем похолодании.

Опубликовано в №240 от 25.12.2021