Гид по выбору снегоуборочного инвентаря от «Облгазеты»

Артём Серебряков: «Оптимальный по функциональности и цене скрепер – это пластиковый» Фото: Галина Соловьёва

Уходящая неделя стала очень снежной для Среднего Урала – высота покрова выросла на 5–15 сантиметров. По прогнозу погоды, осадки ожидаются и в новогодние праздники – самое время выбрать подходящий снегоуборочный инвентарь, чтобы эффективно расчищать путь к своему дому или даче.

Деревянные лопаты

Цена — 250–500 рублей.

Лопата для уборки снега отличается от обычной совковой прежде всего тем, что её полотно широкое, чтобы захватывать большую площадь. Кроме того, по краям есть бортики, которые препятствуют скатыванию снега.

Деревянная лопата – самый простой и бюджетный вариант. Можно изготовить и самостоятельно. Однако это самый недолговечный вариант: постоянная влажность провоцирует расщепление полотна, что быстро приводит к поломке инструмента.

Пластиковые лопаты

Цена — от 500 до 1000 рублей.

– Пластиковые снеговые лопаты обладают малым весом, высокой морозостойкостью, до минус 40 градусов, и долговечностью до 25 лет, – рассказывает специалист интернет-магазина Виктор Тепляков. – К такому ковшу не липнет снег, он не деформируется от влаги и не подвержен воздействию солей. В процессе уборки снег легко соскальзывает с пластиковой поверхности, что значительно облегчает работу.

Предназначен инструмент из такого материала в первую очередь для уборки лёгкого, только что выпавшего снега.

Лопаты из поликарбоната

Цена — 800–1500 рублей.

Этот вид инструмента для уборки снега похож на пластиковый, но специалиста ценят его больше.

– Лопаты из поликарбоната считаются лучшими: они обладают теми же свойствами, что пластиковые, но при этом лучше выдерживают удары. Стоимость такого зимнего инвентаря выше, это оправдано долговечностью эксплуатации.

Металлические лопаты

Цена – 700–2000 рублей

Изготовленная из алюминия лопата отличается небольшим весом и не ржавеет. Такой инструмент удобно использовать для уборки слежавшегося снега с дорожек. Полотно с кромкой из стали значительно увеличит эксплуатационный ресурс. Но есть и недостаток: качественно выполненная лопата обойдётся недёшево.

Скрепер

Цена – от 600 до 1500 рублей.

– С большой площади снег предпочтительнее убирать с помощью скрепера. Его ещё называют движком, – говорит Артём Серебряков, консультант екатеринбургского магазина, где представлен большой выбор садовых товаров. – Полотно таких скребков бывает и пластмассовым, и алюминиевым. Конечно, второе прочнее. Для удобства самые широкие скреперы снабжены колёсиками – их предполагается использовать в большом дворе для уборки значительного объёма снега.

Для пластмассового скрепера совершенно всё равно, по какой поверхности «идти». А вот металлический с претензией: ему требуется ровная поверхность.

Важно Снег стоит убирать сразу после окончания снегопада. А если он затяжной – то ещё и несколько раз во время осадков. Нюанс в том, что при снегопаде температура, как правило, повышается, и часто снег идёт мокрый. После окончания метели температура неизбежно понизится, особенно ночью, а мокрый снег подмёрзнет. А если кто-то по нему успел потоптаться, то ледяную корку будет сложно убрать.

Совет от министра – В выходные, когда удаётся выбраться на дачу, первым делом аккуратно счищаю снег с укутанных деревьев, чтобы он не поломал их ветки. Также обязательно убираю снег с краёв крыши – в первую очередь это необходимо для безопасности. А ещё с большим удовольствием чищу дорожки, как на участке, так и за его пределами, – рассказал «ОГ» министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. – Хорошо, когда в арсенале дачника несколько лопат. Лопатой с длинной ручкой удобно чистить крышу, лопатой с широким полотном – дорожки. Мне нравятся лопаты с металлической ручкой и пластиковым скребком. Ну а чтобы выбрать для себя правильную лопату, нужно обратить внимание на её вес (тяжёлой лопатой снег чистить будет неудобно), прочность и удобство ручки.

Альтернатива ручной уборке Если не хочется убирать снег лопатой, можно приобрести снегоуборщик. Электрический снегоуборщик, как правило, используют для уборки только что выпавшего снега: для слежавшегося или мокрого снега они маломощны. Чтобы не повредить плитку, которой выложены дорожки, лучше использовать снегоуборщик с резиновым шнеком. Да и в случае повреждения такой шнек проще заменить. Стоимость электрического снегоуборщика – 11 000–21 000 рублей. Бензиновый снегоуборщик – техника посложнее, но и понадёжнее. Такие машины различаются по мощности, по ширине шнека и по дальности выброса снега. Бывают с электростартером – для более лёгкого запуска и без него. Модельный ряд таких машин также представлен гусеничными вариациями вместо колёс – их используют, когда надо убрать слежавшийся снег или почистить корт-каток. Стоимость такой машины – от 20 000 рублей.

Опубликовано в №240 от 25.12.2021