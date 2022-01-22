Проверяем состояние снежного покрова

Рассказываем, чем заняться садоводам и цветоводам на Среднем Урале в последнюю неделю января.
Период убывающей Луны продлится до конца января.
22 января – 20-е лунные сутки – можно прописать план новых посадок. Рекомендуется сделать зимнюю обрезку фруктовых деревьев.
23 января – день подходит, чтобы подкормить больные и слабые комнатные цветы минеральными удобрениями. Можно приготовить ёмкости для рассады.
24 января – идеальное время, чтобы отрегулировать толщину снежного покрова под деревьями.
25 января – 23-й лунный день, фаза Луны – «третья четверть». Луна находится в плодородном Скорпионе. Можно замачивать семена.
26 января – последняя четверть Луны, 24-й лунный день. Можно укрыть участки, с которых снег сдувается ветром. Для сильно ветреных мест рекомендуется сделать щиты из фанеры или картона.
27, 28 января – благоприятно насыпать корм для синиц и поползней. Можно проверить садовые инструменты, а также нарезать черенки из однолетних растений для будущих посадок.
- Опубликовано в №11 от 22.01.2022
Сюжет
Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.