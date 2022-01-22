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22 января 2022, 12:00

Проверяем состояние снежного покрова

Январь – самое время отрегулировать высоту снежного порова на садовом участке. Фото: Алексей Кунилов

Январь – самое время отрегулировать высоту снежного порова на садовом участке. Фото: Алексей Кунилов

Рассказываем, чем заняться садоводам и цветоводам на Среднем Урале в последнюю неделю января.

Период убывающей Луны продлится до конца января.

22 января – 20-е лунные сутки – можно прописать план новых посадок. Рекомендуется сделать зимнюю обрезку фруктовых деревьев.

23 января – день подходит, чтобы подкормить больные и слабые комнатные цветы минеральными удобрениями. Можно приготовить ёмкости для рассады.

24 января – идеальное время, чтобы отрегулировать толщину снежного покрова под деревьями.

25 января – 23-й лунный день, фаза Луны – «третья четверть». Луна находится в плодородном Скорпионе. Можно замачивать семена.

26 января – последняя четверть Луны, 24-й лунный день. Можно укрыть участки, с которых снег сдувается ветром. Для сильно ветреных мест рекомендуется сделать щиты из фанеры или картона.

27, 28 января – благоприятно насыпать корм для синиц и поползней. Можно проверить садовые инструменты, а также нарезать черенки из однолетних растений для будущих посадок.

  • Опубликовано в №11 от 22.01.2022

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Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
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