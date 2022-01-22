Старший инспектор Территориального управления администрации Кировградского ГО посёлка Лёвиха Александра ЛУКЬЯНЕНКО делает скульптуры из бетона на своём придомовом участке уже два года. Сейчас, глядя на некоторые её работы, и не скажешь, что она – непрофессиональный художник.
Александра рассказывает, что к бетону пришла не сразу, сначала были панно из мозаики, кожаные украшения, картины. Всё изменила необходимость сделать тротуарную плитку для своего участка.
– Свёкр привёз мне формочку для тротуарной плитки, и я принялась месить. Потом, когда мои дети уехали в лагерь, я начала делать эту плитку. В этот момент я смотрела ролики в Интернете, как правильно замешивать бетон и заливать его в формы. И тут мне попался мастер-класс по фигуркам: как делать курочек, ёжиков, – делится Александра Лукьяненко с «Облгазетой».
Женщину вдохновили работы скульптора Владимира Колесникова. Кроме манеры исполнения понравилось и то, что в изготовлении работ участвует вся его семья. Муж Александры поддерживает её во всех начинаниях. Некоторые идеи подсказывает ей именно он.
– Когда мы начали облицовку фасада, я стала делать цветочки. Потом у мужа появилась идея – поставить фигуру стражника с фонарём. Мы создали стражника и поставили его около дома.
Дети тоже подключаются к работе. Они с удовольствием замешивают бетон.
Образование у Александры далеко не художественное, а за плечами у неё нет даже кружков ИЗО. Перед тем как что-то создать, обязательно изучает исходный материал.
– Если в моих работах должна быть кора дерева, сначала иду в лес: наблюдаю, как в действительности выглядит древесная кора, её разновидности. Фотографирую. Мне бы хотелось выбраться на курсы для художников, чтобы лучше изучить пропорции человеческого тела и то, как правильно наносить светотени на фигуру при раскрашивании.
Среди своих работ Александра выделяет пенёк с грибочком. По её словам, эта фигура получилась особенно яркой и красивой. Бетонное украшения для сада она подарила родственникам. Вообще, её скульптуры долго не задерживаются в семье. Их обязательно кто-то просит себе в подарок.
Сейчас Александра переключилась на гипс. Говорит, что зимой нельзя работать с бетоном из-за холода: этому материалу требуется плюсовая температура, а теплого помещения для столь «грязного» творчества у неё нет. Всё создается летом в саду в закутке под навесом.
– Я ухожу в гипсовую стихию, – делится Александра Лукьяненко с «Облгазетой».
Из гипса она создаёт барельефы. Первые два уже готовы, на подходе третий. От скульптур с наивными личиками Александра перешла к более сложной технике. Тонкие узоры из цветов, изящный силуэт девушки, дракон. Возможно, так и создаётся авторский стиль.
- Опубликовано в №11 от 22.01.2022