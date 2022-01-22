Гипсовый барельеф – силуэт девушки – выглядит сложнее первых работ Александры Лукьяненко. Фото: из архива Александры Лукьяненко

Старший инспектор Территориального управления администрации Кировградского ГО посёлка Лёвиха Александра ЛУКЬЯНЕНКО делает скульптуры из бетона на своём придомовом участке уже два года. Сейчас, глядя на некоторые её работы, и не скажешь, что она – непрофессиональный художник.

Александра рассказывает, что к бетону пришла не сразу, сначала были панно из мозаики, кожаные украшения, картины. Всё изменила необходимость сделать тротуарную плитку для своего участка.

– Свёкр привёз мне формочку для тротуарной плитки, и я принялась месить. Потом, когда мои дети уехали в лагерь, я начала делать эту плитку. В этот момент я смотрела ролики в Интернете, как правильно замешивать бетон и заливать его в формы. И тут мне попался мастер-класс по фигуркам: как делать курочек, ёжиков, – делится Александра Лукьяненко с «Облгазетой».

Женщину вдохновили работы скульптора Владимира Колесникова. Кроме манеры исполнения понравилось и то, что в изготовлении работ участвует вся его семья. Муж Александры поддерживает её во всех начинаниях. Некоторые идеи подсказывает ей именно он.

– Когда мы начали облицовку фасада, я стала делать цветочки. Потом у мужа появилась идея – поставить фигуру стражника с фонарём. Мы создали стражника и поставили его около дома.

Дети тоже подключаются к работе. Они с удовольствием замешивают бетон.

Образование у Александры далеко не художественное, а за плечами у неё нет даже кружков ИЗО. Перед тем как что-то создать, обязательно изучает исходный материал.

– Если в моих работах должна быть кора дерева, сначала иду в лес: наблюдаю, как в действительности выглядит древесная кора, её разновидности. Фотографирую. Мне бы хотелось выбраться на курсы для художников, чтобы лучше изучить пропорции человеческого тела и то, как правильно наносить светотени на фигуру при раскрашивании.

Среди своих работ Александра выделяет пенёк с грибочком. По её словам, эта фигура получилась особенно яркой и красивой. Бетонное украшения для сада она подарила родственникам. Вообще, её скульптуры долго не задерживаются в семье. Их обязательно кто-то просит себе в подарок.

Сейчас Александра переключилась на гипс. Говорит, что зимой нельзя работать с бетоном из-за холода: этому материалу требуется плюсовая температура, а теплого помещения для столь «грязного» творчества у неё нет. Всё создается летом в саду в закутке под навесом.

– Я ухожу в гипсовую стихию, – делится Александра Лукьяненко с «Облгазетой».

Из гипса она создаёт барельефы. Первые два уже готовы, на подходе третий. От скульптур с наивными личиками Александра перешла к более сложной технике. Тонкие узоры из цветов, изящный силуэт девушки, дракон. Возможно, так и создаётся авторский стиль.