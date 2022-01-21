Свет в твоём окне

Окна с таинственным светом появляются в домах с конца января. А вы что предполагали, видя такие? Фото: Павел Ворожцов

С конца января в домах Среднего Урала появляются таинственные розовые окна. Несколько читателей обратилось в редакцию «ОГ» с вопросом: что это за таинственный свет?

Предположения всплывали самые разные. Читатели заподозрили, что за розовыми окнами скрываются представители деструктивных религиозных объединений.

Некоторые пошли ещё дальше, греша на инопланетян, которые, якобы питаются с помощью особой подсветки. А днём ходят, как ни в чём не бывало. И эта версия – частично правильная. Верно в ней то, что розоватый или сиреневый свет действительно питает. Но не космических пришельцев, а наших соседей по планете.

Сиреневые лампы включают для… растений. В период короткого светового дня растения нуждаются в дополнительном освещении. Лампы с ультрафиолетом помогают им легче пережить зиму, не болеть и наладить фотосинтез. Опытные садоводы и цветоводы включают ультрафиолетовые лампы не только для рассады, но и для комнатных цветов.