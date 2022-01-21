Карантинный сорняк повилику уже находят под Екатеринбургом и Красноуфимском

Повилика буквально опутывает растение, на котором паразитирует. Фото: Свердловский референтный центр Россельхознадзора

В редакцию «Облгазеты» позвонил читатель Павел МУРЗИН и поинтересовался, насколько могут быть опасны для наших садов карантинные сорняки. «В новостях рассказали, что на днях обнаружили в семенах лука-батуна семена карантинного сорного растения повилики, – сказал он, – Может ли она расселиться у нас на огородах, если её туда нечаянно занести с семенами культурных растений?»

Как пояснили в Свердловском референтном центре Россельхознадзора, именно с семенами культурных растений опасный карантинный сорняк и проникает на наши участки. В прошлом году агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора при проверке ввозимого в регион посевного и посадочного материала 17 раз обнаруживали семена повилики.

– Особенно велика опасность занести этот карантинный сорняк к себе на участок при покупке непроверенного семенного материала, – говорит заместитель начальника отдела карантина растений ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» Евгения Аксентьева. – Семена у повилики мелкие, величиной 1–2 миллиметра, шаровидной неправильной формы. Например, в семенах моркови их практически невозможно заметить. При посеве они взойдут у вас вместе с культурными растениями.

Повилика представляет собой нитевидные или шнуровидные ветвящиеся стебли, живущие за счёт растений-хозяев к которым она прикрепляется специальными присосками. Сорняк обвивает их, высасывает из них соки. Поражённые растения сначала отстают в росте, потом погибают. Результат этого – сильное снижение урожая. Паразитируя на травах, сорняк делает их непригодными для заготовки и скармливания скоту. Некоторые виды повилики уже в июле дают семена, которые сохраняют всхожесть в течение многих лет. А ещё повилику не зря называют карантинным растением: родом из Северной Америки, она постепенно захватывает всё большие территории и в нашей стране.

– В Свердловской области этот сорняк тоже начинает появляться, – говорит Евгения Аксентьева. – Как показал прошлогодний мониторинг земель сельхозназначения, который провёл Россельхознадзор, много зон распространения этого сорняка выявлено в Красноуфимском районе и в пригороде Екатеринбурга. Если вы заподозрили, что на вашем участке появилась повилика, нужно обратиться к специалистам Россельхознадзора.

Кстати, в межрайонные пункты отдела карантина растений можно обращаться по всем интересующим садоводов вопросам, связанным с проблематикой защиты растений. Вот их адреса и номера телефонов:

Фитосанитарный пост в г. Екатеринбурге – ул. Мостовая, 15 б, тел. (343) 264–89–61;

Фитосанитарный пост в г. Ирбите – ул. 50 лет Октября, 36, тел. (34355) 645–83;

Фитосанитарный пост в г. Красноуфимске – ул. Советская, 9, (34394) 77–196;

Фитосанитарный пост в г. Нижнем Тагиле – ул. Верхняя Черепанова, 44, тел. (3435) 48–79–48;

Фитосанитарный пост в р.п. Пышма – ул. Торговая, 8, тел. (34372) 21–689;

Фитосанитарный пост в г. Серове – ул. Кузьмина, 16, тел. (34385) 61–118.

Семена повилики при большом увеличении. Фото: Свердловский референтный центр Россельхознадзора