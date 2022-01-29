Лунный календарь садовода: сеем семена на рассаду

29 января
27-е лунные сутки, убывающая Луна.
Благоприятный день для посадки рассады цветов. Особенно хорошо приживутся в этот день семена таких растений, как дельфиниум гибридный, колокольчик карпатский, гелениум осенний и вербена гибридная.
30 января
Время для комнатных растений.
Можно проверить комнатные растения на предмет повреждений и сделать им подкормку по необходимости. День благоприятен для замачивания семян.
31 января
Время для отдыха.
В последний день убывающей Луны силы человеческого организма снижаются. Лучше заняться чем-то, не требующим больших энергозатрат: составить план будущих посадок, проверить наличие семян для рассады.
1 февраля
Новолуние, вторые лунные сутки.
Неблагоприятный день для работы с растениями. Можно побыть на свежем воздухе в саду, сбросить снег с веток растений. Можно осмотреть плодовые деревья на участке на предмет повреждений.
2 февраля
Да здравствует рассада!
В этот день особенно благоприятен посев семян помидоров, баклажанов и перцев. Удачный день для посева на рассаду паслёновых культур. Лук-порей, капуста, салат, петрушка, свёкла, посаженные в этот день, дадут обильный урожай.
3 февраля
Покупаем семена и инвентарь
Благоприятный день для покупки инвентаря к сезону. На растущей Луне отлично подойдёт посев листового салата. Хороший день для замачивания и проращивания семян. Рекомендуется также сделать зимнюю прививку деревьям на садовом участке.
4 февраля
Растущая луна
Благоприятный день для посадки многолетних и клубнелуковичных цветов. Луна в знаке Рыб способствует тому, чтобы отнестись к любому делу творчески. Можно заготовить черенки для прививки, или подкормить выгонку и комнатные растения.
- Опубликовано в №16 от 29.01.2022
Сюжет
Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.