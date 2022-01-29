Лунный календарь садовода: сеем семена на рассаду

Начало февраля - самое время для посева рассады. Фото: Владимир Мартьянов

29 января

27-е лунные сутки, убывающая Луна.

Благоприятный день для посадки рассады цветов. Особенно хорошо приживутся в этот день семена таких растений, как дельфиниум гибридный, колокольчик карпатский, гелениум осенний и вербена гибридная.

30 января

Время для комнатных растений.

Можно проверить комнатные растения на предмет повреждений и сделать им подкормку по необходимости. День благоприятен для замачивания семян.

31 января

Время для отдыха.

В последний день убывающей Луны силы человеческого организма снижаются. Лучше заняться чем-то, не требующим больших энергозатрат: составить план будущих посадок, проверить наличие семян для рассады.

1 февраля

Новолуние, вторые лунные сутки.

Неблагоприятный день для работы с растениями. Можно побыть на свежем воздухе в саду, сбросить снег с веток растений. Можно осмотреть плодовые деревья на участке на предмет повреждений.

2 февраля

Да здравствует рассада!

В этот день особенно благоприятен посев семян помидоров, баклажанов и перцев. Удачный день для посева на рассаду паслёновых культур. Лук-порей, капуста, салат, петрушка, свёкла, посаженные в этот день, дадут обильный урожай.

3 февраля

Покупаем семена и инвентарь

Благоприятный день для покупки инвентаря к сезону. На растущей Луне отлично подойдёт посев листового салата. Хороший день для замачивания и проращивания семян. Рекомендуется также сделать зимнюю прививку деревьям на садовом участке.

4 февраля

Растущая луна

Благоприятный день для посадки многолетних и клубнелуковичных цветов. Луна в знаке Рыб способствует тому, чтобы отнестись к любому делу творчески. Можно заготовить черенки для прививки, или подкормить выгонку и комнатные растения.

Опубликовано в №16 от 29.01.2022