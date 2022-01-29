Подкормить зелёного друга

Некоторые комнатные растения зимой нужно не только поливать, но и подкармливать. Фото: Алексей Кунилов

Зимой растениям также требуется подкормка. Удобрять цветы нужно с умом, говорят специалисты. Неправильно подобранный комплекс может не только не дать нужного эффекта, но и навредить растению. Что можно включить в рацион, пояснила кандидат сельскохозяйственных наук по специальности «агрохимия», доцент Людмила КАРЕНГИНА.

Если для комнатных растений используется грунт, купленный в магазине, то он, как правило, сбалансирован. Никакие подкормки не нужны. Покупные смеси особенно богаты азотом. Как правило, в них на один килограмм почвы приходится до 700 миллиграммов азота, рассказала Людмила Каренгина.

По словам специалиста, верный признак, что растению действительно нужны подкормки, – его внешний вид.

– Если у растения не опадают и не желтеют листья, то его лучше не трогать. Давать большое количество питательных элементов смысла нет, потому что световой день короткий, и фотосинтез сейчас слабенький. Из-за недостаточного количества света растение не сможет усвоить все питательные вещества. Все они останутся в горшке или в поддоне. Конечно, досвечивание может улучшить фотосинтез. Лучше досвечивать растения лампами с ультрафиолетом. Обычные лампы не спасут положение. Перекармливание комнатных растений зимой наносит им вред.

Однако если растение действительно повреждено, это серьёзная причина подобрать подкормку. Цветы могут страдать, если нарушено соотношение между элементами. При проявлении внешних признаков дисбаланса в питании растений, таких как хлоротичность (ложная мучнистая роса), деформация листьев, усыхание верхушек, пигментация и т.д., лучше провести подкормку органно-минеральными или гуминовыми удобрениями. Гуматы калия, натрия, аммония натрия подходят для корневой и некорневой подкормки. Действуют они быстрее и мягче.

Мочевина, кальциевая селитра, аммиачная селитра, калийная и натриевая селитры относятся к универсальным удобрениям. Их можно вносить любым способом: в почву, в подкормку корневую и некорневую.

Для некорневой подкормки лучше всего подойдут мочевина, калиевая и кальциевая селитры. Можно также применять аммиачную селитру, но нужно следить за концентрацией раствора. Чрезмерное количество аммиака, а также сульфата аммония, вызывает ожоги листьев.

– Если растение сильно пострадало, то лучше подкармливать его не через корень, а опрыскивать слабеньким раствором. Это будет быстрее и полезнее. Сразу в лист пойдёт. В почву удобрение практически не попадёт, – поясняет «Облгазете» Людмила Каренгина.

По её словам, необходимо выяснить, чего не хватает растению: азота или фосфора? Зимой фосфор, скорее всего, находится в избытке. Потому что он расходуется, когда растение начинает цвести. Хотя не исключено, что некоторые растения всё же цветут и зимой. Цветы особенно остро нуждаются в фосфоре, если в результате своего цветения они образуют семена. Для роста фосфор не играет большой роли.

Если растению не хватает азота, то из всех азотных удобрений ему лучше всего подойдёт кальциевая селитра.

Самым идеальным удобрением Людмила Каренгина считает мочевину. Потому что она – не минеральное, а органическое удобрение. Хотя мочевина и относится к минеральным удобрениям, её формула – органическая.



Опубликовано в №16 от 29.01.2022