Зачем горожане заводят коров? Опыт одной семьи из Екатеринбурга

Наталья Чуватина считает, что её Ириска даёт самое вкусное молоко. Фото: Алексей Кунилов

Селяне всё чаще убирают коров со своих подворий, а вот многие горожане, наоборот, мечтают их завести. У кого-то эти мечты воплощаются в жизнь. В феврале 2020 года, в самом начале пандемии, екатеринбуржцы Василий и Наталья ЧУВАТИНЫ купили своих первых коров. Сейчас это небольшое хозяйство уже имеет свой круг покупателей качественной молочной продукции.

Дойка по Ютубу

Но затевала покупку чета Чуватиных не ради продаж молока. Изначально цель этой авантюры (а как ещё назвать то, что задумали сугубо городские жители, никогда не сталкивавшиеся с реалиями сельской жизни?) была иной – дать детям (их в семье трое) качественное питание.

– С коровами и сельским хозяйством никогда не был связан, – говорит о себе Василий Чуватин. – Заняться сельским производством заставила жизнь. Потому что то, что сегодня нам предлагают в магазинах, совершенно непонятного качества.

Василий – строитель, Наталья – юрист, обоим под 40 лет. Казалось, нет причин что-то менять в жизни, но появился страх за здоровье детей, особенно когда у старшего сына Олега аллергия стала переходить в отёк Квинке. И тогда родители решили: детей нужно поднимать на деревенской пище. Но где её взять? Бабушек и дедушек в деревне у них нет, на рынке тоже неизвестно, что купишь, вот и решили сами завести бычков и корову на своей даче в селе Таватуй, где в гараже устроили маленький коровник.

– Генератор всех идей – муж, а я его во всём поддерживаю, – говорит Наталья Чуватина. – Поехали в колхоз покупать бычков и коровку, чтобы было мясо и молоко, но в итоге взяли четырёх коров. Когда мы их увидели в стойле, таких несчастных, худых, нам просто стало жалко животных. Продали нам их втридорога, хотя были они обычной чёрно-пёстрой породы, одна – вообще помесь с казахской белоголовой мясной, но мы же тогда в коровах совсем не разбирались.

Сейчас супруги без улыбки о первом своём опыте покупки коров говорить не могут. Три тёлочки оказались стельными, их не нужно было доить, но вот у четвёртой была лактация. Тут-то и ждал начинающих животноводов подвох.

– Мы договорились с дояркой, но в лучших традициях российской деревни, в назначенный час она не пришла, а корова уже мычит, – рассказывает Василий. – Ни я, ни Наталья доить не умели, поступили просто: открыли Ютуб, следуя его советам, стали подцеплять к коровьему вымени доильный аппарат. Получилось!

«А я ещё и фотогеничная!». Фото: Алексей Кунилов

На плечи Василия Чуватина легли все заботы по строительству новой фермы. Фото: Алексей Кунилов

Молоко от Ириски

Очень быстро Чуватины поняли, что в дачном посёлке на участке в 13 соток с коровами не развернёшься, купили полтора гектара земли в Первоуральском городском округе. Построили там ферму, хозблок, жилые помещения. Из первых приобретённых коров оставили одну, взамен стали покупать тёлок пород, из молока которых получается хороший сыр. Их у нас в области мало. У распространённой на Среднем Урале чёрно-пёстрой породы удой можно считать вёдрами, но белка и жира в таком молоке маловато. В Республике Марий Эл купили свою первую корову айширской породы по кличке Ириска. Сейчас морда Ириски красуется на этикетках с молочной продукцией фермы Чуватиных. И все покупатели непременно хотят молоко от Ириски.

– Молоко от коров айрширской породы богато по своему составу, даже просто выливая его из бутылки видишь разницу – оно имеет красивый сливочный цвет, – рассказывает Наталья Чуватина.

Из такого молока Наталья делает сыры, а ещё – сметану, творог, кефир, масло, творожные сырки. Сырки здесь вообще необычные: внутри них вместо творога – сыр рикотта, а сверху – бельгийский шоколад. Вкус – потрясающий, такие ни в одном магазине не купишь.

– Когда ты сама сваришь сыр и он удаётся таким, как хотелось, становишься самым счастливым человеком, – признаётся хозяйка.

Кстати, переработку молока Наталья не доверяет никому и делает всё сама, при этом ей нужно выкроить время на детей и учёбу. Она уже прошла обучение в нескольких школах сыроделов, приглашала к себе технологов, а в декабре прошлого года стала выпускницей второго потока «Школы фермера» при Уральском государственном аграрном университете.

Летом прошлого года из Вологодской области Чуватины привезли ещё четырёх коров: три айрширки и одну джерсейской породы. Теперь у них шесть коров и пять телят. В день перерабатывают до тонны молока.

Есть покупатели, которые любят молоко только от Луны – коровы джерсейской породы. Фото: Алексей Кунилов

Коровий отель

Но у горожан с коровами хватает и проблем. Например, засуха прошлого года привела к подорожанию кормов, а они в хозяйстве Чуватиных все покупные – комбикорм, сено.

– Наши площади не позволяют самим косить, поэтому сено покупаем, а стоимость его выросла в два раза относительно прошлого года, – сетует Василий.

Тем не менее здесь намерены расширять хозяйство и заполнить бурёнками построенный на новом участке коровник, а он рассчитан на 30 голов. Хозяйка уже наметила молодняк каких пород будет брать.

– Конечно, айрширская для меня одна из лучших пород, но я хотела бы и швицкую приобрести, – строит планы Наталья. – А если бы у меня была такая возможность, я бы и буйволицу себе поставила, чтобы иметь буйволиное молоко и варить настоящую моцареллу.

Одна из последних задумок Натальи Чуватиной – брать на постой на свою ферму чужих коров, организовать своеобразный коровий отель. Она считает, что среди горожан много таких, как они, желающих завести корову, получать от неё молоко, но им негде её держать и совсем нет желания и возможности ухаживать за ней. Вот тут-то и выручил бы коровий отель.

Новая ферма готова хоть завтра принять три десятка коров. Фото: Алексей Кунилов

Важно Проект «Школа фермера» реализуется в регионе при поддержке министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, а также Уральского государственного аграрного университета. Впервые на Среднем Урале проект стартовал в феврале 2021 года. За 2,5 месяца слушатели «Школы фермера» проходят программу, включающую в себя экономику производства, сервис, бухучёт, сбыт, менеджмент, маркетинг, кадровые вопросы. Уже было два потока, обучение прошли 26 слушателей, а всего подано более 100 заявок от фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств.

На столе – только продукты своего приготовления. Фото: Алексей Кунилов



Опубликовано в №16 от 29.01.2022