Мои тараканы

Эублефары бывают разных расцветок, некоторые из них не встречаются в дикой природе. Фото: Ольга Игошина

Педагог дополнительного образования Ольга ИГОШИНА про себя говорит: если не хочет шокировать новых знакомых, рассказывает о своём увлечении фиалками. А если хочет показать свой характер, то говорит правду. У неё в квартире живёт несколько тысяч тараканов и 40 рептилий. О своём опыте содержания ящериц и какие виды подойдут даже новичкам, она рассказала «ОГ».

Ящерица – улыбака

Когда Ольга Игошина решила завести дома первых ящерок, это было большой редкостью для Екатеринбурга. Приходилось ждать, когда её подопечные приедут из других городов и даже стран. По образованию Ольга – биолог, физиолог растений. Окончила Уральский государственный университет – ныне УрФУ.

По её словам, всё началось с пятнистых эублефаров. Затем добавились реснитчатые бананоеды. Пятнистые эублефары – ящерки ярких расцветок. Как следует из названия – покрыты пятнистым узором. Ушастые и реснитчатые бананоеды, как правило, имеют сдержанный окрас, но их тело украшено ажурным кружевом по бокам.

– Глядя на них, невозможно не улыбнуться! Кажется, что они сами улыбаются, – признаётся Ольга Игошина. По её словам, эти ящерки самые неприхотливые в содержании. По сравнению с игуанами, которым необходима целая комната с корягами и растениями, этим маленьким созданиям нужен лишь небольшой террариум размером 60 на 30 сантиметров с правильным подогревом.

– Это миф, что бананоеда можно кормить одними бананами. Хотя они тоже входят в их рацион. Но в основном эти ящерицы едят сверчков и тараканов. В диете обязательно присутствуют фрукты и специальное пюре. Если кормить ящериц одними бананами, у них откажет печень, наступит ожирение, а там и – летальный исход.

Владелица довольно внушительной коллекции ящериц (около 40 особей) увлекается ещё и цветами. Фото: Ольга Игошина

Рацион дракона

Питанию своих питомцев Ольга Игошина уделяет особое внимание. 40 ящериц надо ещё прокормить!

– Если вы хотите завести ящерицу, приготовьтесь к тому, что будете держать дома живых тараканов и сверчков – на корм. Если вы не любите насекомых и не готовы держать их в контейнерах, ящерица – однозначно не ваш питомец. Любуйтесь ею на картинках, – настаивает Ольга.

Чтобы ящерица была здорова, она должна охотиться на насекомых. Можно, конечно, иногда заменить живого таракана на замороженного. Но это то же самое, что человеку питаться одной едой быстрого приготовления, утверждает Ольга.

По её наблюдениям, от такого «фастфуда» ящерицы теряют форму. Хвост становится субтильным, а она сама – худой. Малыши, если их кормят одной «заморозкой», хуже растут. Ящерица ест раз в четыре дня. За одни раз она съедает 20 тараканов, которые у Ольги живут в больших контейнерах.

– Чем лучше я отношусь к своим тараканам, чем лучше я их кормлю, тем здоровее мои ящерицы, – улыбается она.

На вопрос, не боится ли Ольга встать ночью и обнаружить огромного таракана у холодильника, она ответила, что побеги бывают крайне редко. Ведь насекомые не дураки, чтобы уйти оттуда, где их кормят.

Тараканы для питания ящериц у Ольги особенные, с рыжими прусаками их не спутать. Спинки этих тараканов покрыты полосками. Насекомые имеют тёмную расцветку. В грозу они могут громко хлопать крыльями; и в условиях городских квартир без специального ухода они не выживут.

– Был однажды такой инцидент: летом мы держали балкон открытым, и тараканы ушли к соседям. Благо, соседи в курсе, кого я держу. Они совершенно не смутились и помогли мне собрать беглецов, – рассказывает «Облгазете» Ольга.

Тараканы, которых выращивают на корм ящерицам, тоже требуют особого ухода. Фото: Ольга Игошина

Любить глазами

Ольга Игошина уверена: ящерица – настоящее удовольствие для визуалов. Конечно, этих существ можно брать на руки. Но основное всё-таки – любование.

- Мои ящерицы – разные по цвету. Есть, допустим, ярко-оранжевая самка. Я подбираю к ней самца с Дальнего Востока, чтобы следующие малыши получились яркие и красивые. География довольно обширная: Москва, Иркутск, Владивосток, Краснодар. Иногда видишь интересных животных, и ты уже от них ждёшь малышей, встаёшь в очередь, а то и доплачиваешь. Перевозишь через всю Россию, выращиваешь.

По наблюдениям Ольги, у каждой из ящериц свой характер.

– Кто-то считает, что ящерицы – примитивные. Но нет: среди них есть вредные, есть более контактные. Некоторые любят ползать по рукам человека. Некоторые поползают и сразу убегают в безопасное место.

Ольга Игошина призывает всех, кто хочет завести у себя дома ящерицу, сначала досконально изучить все условия её содержания. Ведь иначе можно навредить своему питомцу.

– Рептилия не может сказать вам: «мне плохо!» Она просто страдает. Иногда по ней совсем не скажешь, что ей чего-то не хватает в уходе. При неправильной температуре в террариуме ящерица может либо замёрзнуть, либо слишком сильно нагреться. Иногда информация о том, как ухаживать за ящерицами, прямо противоположная. Да ещё и в зоомагазине можно получить неправильную консультацию при покупке питомца. Поэтому лучше всегда уточнить непонятные моменты у опытных заводчиков. Здесь, в Екатеринбурге, есть хорошее сообщество, где любят рептилий и подскажут верное решение, – заключает она.

Ольга рассказывает, как знакомая ей семья приобрела «малыша». По совету продавца из зоомагазина его кормили личинками, которые, как оказалось, привели к его гибели.

Справка «ОГ» Мы попросили Ольгу Игошину посчитать, сколько денег требуется на содержание одного пятнистого эублефара. – Взрослую ящерицу необходимо кормить раз в четыре дня. За один присест она съедает 20 насекомых. Средняя цена одного сверчка или таракана в Екатеринбурге – два-три рубля. То есть один обед пятнистого эублефара обходится в 60 рублей. За месяц на питание уходит около 500 рублей. Дополнительно рептилии требуются витамины, кальций и фруктовые пюре. Террариум со всеми «удобствами» стоит около шести тысяч рублей.