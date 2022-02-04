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4 февраля 2022, 13:59

Покупаем удобрения для следующего сезона

Рассада и Удобрения УРГАУ

Начало февраля – самое время запастись удобрением, пока цены в специализированных магазинах не взлетели. Фото: Павел Ворожцов

5 февраля Шестой лунный день, растущая Луна

Можно проверить на всхожесть семена для рассады физалиса, сладкого перца, томатов и баклажанов. Благоприятно на растущей Луне посадить микрозелень, особенно хорошо должны взойти сорта лука-порея.

6 февраля Фокус на комнатные растения

Благоприятно в этот день заняться подкормкой комнатных растений. Можно рыхлить землю в горшочках, добавить удобрения в почву повреждённым и больным растениям. Хорошо в этот день проверить освещение комнатных растений.

7 февраля Запастись талой водой

Талая вода особенно пригождается садоводам весной, когда почва начинает стремительно засыхать. Снег можно запасать уже сейчас. Лучше собрать его в большие ёмкости и поставить их в теплицу.

8 февраля Первая четверть Луны, девятый лунный день

На растущей Луне хорошо заготавливать черенки чёрной и красной смородины, ивы, форзиции. Черенки необходимо защищать как от пересыхания, так и от переувлажнения. Для этого их можно завернуть в несколько слоёв ткани и бумаги.

9 февраля Покупаем удобрения

Этот день особенно благоприятен для приобретения удобрений для дальнейшей работы на садовом участке. Лучше предусмотреть всё: болезни растений, вредителей и не забыть о стимуляторах роста.

10 февраля Садим многолетние цветы

Растущая Луна даст силу многолетним цветам. Хорошо приживутся посаженные в этот день незабудка и медуница. Благоприятно посадить на этой неделе сциллы, примулы и мускари.

11 февраля Саженцы малины

Для тех, кто собирается садить малину весной, самое время выбрать саженцы. Можно присмотреть самые вкусные сорта с богатым урожаем. Те, кто предпочитают сажать малину из семян, могут посадить её как раз сегодня, на растущей Луне.

  • Опубликовано в №21 от 05.02.2022 

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Областная газета Свердловской области
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