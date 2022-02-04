Ядрёная грядка

Фото: Рудольф Грашин

Острый перец на Среднем Урале – овощ непопулярный, его мало кто выращивает. А если и есть ему место на грядке, то острота будет не самой сильной. «ОГ» разобралась в самых острых сортах перца.

Родина перца – Латинская Америка. Но он давно «захватил» огороды по всему миру. Индейцы, жившие на территории современной Латинской Америки, различали шесть степеней жгучести. Среди них – объёмная, охватывающая весь организм, и точечная.

С научной точки зрения жгучесть перцев впервые оценил американский химик Уилбур Сковилл в 1912 году.

Сегодня выделяются наиболее острые сорта перца, из которых принято делать соусы. Это известные сорта – Тринидадский Скорпион, индийский Бхут Джолокия, Хабанеро. Правда, купить их в магазине семян практически невозможно. На Среднем Урале это, скорее, коллекционные сорта.

На популярном сервисе можно найти всего 15 объявлений в Екатеринбурге, где предлагается купить рассаду острых сортов перца. В основном редкие сорта покупают у коллекционеров или в интернет-магазинах. Пакетик с пятью семечками стоит порядка 150 рублей.

Гости уральской столицы, в чьей культуре принято употреблять этот продукт, оценили купленный на Урале перец.

Студенты Уральского федерального университета из Мексики и Эквадора говорят, что найти привычные им сорта в Екатеринбурге сложно.

– Здесь не так просто найти сорта, которые мне нравятся: Халапеньо, Чипотле и Чили де арболь. Такие сорта здесь редкость, – признаётся Хосе Мануэль Контрерас Бенитес – студент строительного факультета.

Эквадорец Михаэль Джексон Чапа Лозано замечает, что в Свердловской области люди употребляют перец не так, как в его стране:

– Большинство латиноамериканцев используют перец как приправу. Я как-то здесь, в Екатеринбурге, видел, что люди едят его сырым. Я редко использую перец, потому что он очень дорогой. Но время от времени добавляю его в рыбу или курицу. Здесь мне нравится зелёный острый перец.

Перец чили имеет много сортов. Он бывает жёлтым, зелёным и классическим красным. При умеренном потреблении этого продукта у человека улучшается аппетит, нормализуется работа пищеварительной системы, ускоряется метаболизм. Острый перец оказывает благотворное воздействие на печень и мозговую активность человека.

Врачи утверждают, что этот непростой овощ даже помогает справиться с простудой, что особенно актуально для холодного уральского климата. Умеренное потребление перца чили при отсутствии противопоказаний может помочь нормализовать сон, повысить устойчивость к стрессам, улучшить кровообращение, а также усилить иммунную систему.

Начало февраля – самое время посеять перец на рассаду, так как у этого растения длинный вегетативный период. Всходят семена тоже долго – до трёх недель. Им необходимо тепло. Высаживать готовую рассаду надо в теплицу, когда минует угроза заморозков, то есть не ранее июня. Грядки нужно располагать так, чтобы острый и сладкий перцы были на отдалении друг от друга. Иначе весь урожай может оказаться ядрёным.

Это интересно Степень жгучести перца определяется по шкале Уилбура Сковилла и выражается в SHU (единицы остроты Сковилла). Чтобы измерить остроту, фармацевт готовил спиртовой раствор перца, а затем разбавлял жидкость до тех пор, пока экспериментаторы не переставали чувствовать в ней жгучий вкус. Если к одной части спиртового раствора требовалось добавить 1000 частей воды, перцу присваивалось значение 1000 SHU.

Долгое время самым жгучим перцем в мире считался перец Хабанеро. В разных вариациях сорта он имеет до 350 000 единиц жгучести. Именно Хабанеро входит в состав соуса «Табаско». Правда, обычная острая еда имеет две-три тысячи единиц жгучести. А в самых острых соусах её примерно десять тысяч.

Врачи не рекомендуют употреблять острые сорта перцев в чистом виде: это опасно для здоровья. Некоторые сорта могут вызвать серьёзные проблемы или даже летальный исход.