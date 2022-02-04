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4 февраля 2022, 15:14

Февраль – время выгонки луковичных цветов

Дендропарк. Тюльпаны, гиацинты, крокусы, нарциссы. Директор дендропарка Светлана Георгиевна Раскостова.

Фото: Алексей Кунилов

Февраль – самое время заняться выгонкой луковичных, чтобы в первый месяц весны в доме зацвели тюльпаны, нарциссы, гиацинты. Кстати, кашпо с живым цветком будет отличным подарком на 8 Марта.

– На следующей неделе планирую достать из холодильника горшочки с тюльпанами и начну их будить, – говорит садовод-любитель Елена Путинцева из Екатеринбурга. – В последние годы цветы для мамы и подруг я не покупаю, а сама выращиваю в домашних условиях. Ничего хитрого, как оказалось, в этом нет.

Луковицы тюльпанов, нарциссов, гиацинтов Елена покупает в магазине, сорта берёт разные. К моменту выгонки из земли торчат небольшие зелёные стрелочки. В период пробуждения растения нуждаются в поливе обычной отстоянной водой комнатной температуры и в дополнительной подсветке – часов 12–14 в сутки. Без достаточного количества света растения просто не наберут рост. Примерно через три недели появятся цветы.

– А я в феврале приступаю к выгонке ландышей, – рассказывает читательница «ОГ» Маргарита САЛЬНИКОВА из Верхней Пышмы. – Выкапываю корневища осенью, когда листва пожелтеет, храню их в прохладном месте. У растения, которое даст много цветов, почка слегка закруглённая, его и выбираю для выгонки. В доме от ландышей тонкий аромат.

  • Опубликовано в №21 от 05.02.2022 
Областная газета Свердловской области
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