Видеокамеры передают «картинку» владельцу дома в режиме реального времени на смартфон. Фото: Павел Ворожцов

Кражи в садовых товариществах, особенно в зимнее время, когда большинство домов стоит пустыми, дело нередкое. Чаще всего о пропажах хозяева и не заявляют в полицию, ущерб небольшой – где-то пропала пара железных бочек, где-то старый пиломатериал, где-то почти отжившие своё чайник или телевизор. К тому же обнаруживается кража чаще всего весной, то есть когда следы преступников давно исчезли. Корреспондент Дарья ПОПОВИЧ выясняла самые эффективные способы защиты садового имущества в зимнее время.

В большинстве садовых товариществ есть штатный сторож. Он круглый год живёт на территории, патрулирует вверенные участки, но уследить за всем, что происходит, он просто не в состоянии.

«В нашем саду 250 участков, есть сторож, он, конечно, ходит по саду, смотрит, но в начале зимы было несколько случаев воровства. Какие-то личности присматривались днём (это мы уже потом выяснили), а вечером подъезжали на машине и быстренько загружали всякие бочки, доски, ещё там что могли найти. Нам, всем владельцам участков, пришлось скинуться оперативно на усиление охраны. Хотели нанять агентство, но поняли – это не наш вариант, в итоге поставили камеры на воротах, увидели, кто ходит и приглядывается. У нас небольшой город, все друг друга знают, и этих товарищей кто-то из садоводов узнал, передали данные в полицию, их задержали», – рассказал житель Среднеуральска Игорь Волежанин.

SOS

Договор с вневедомственной охраной, на первый взгляд, может показаться решением проблемы. Но нужно иметь в виду: никто не будет дежурить 24/7, охраняя садовое товарищество. Стандартная смена длится 12 часов. Как правило, работают охранники ночью. В рамках договора СНТ получает мобильные тревожные кнопки, при необходимости на них должен кто-то нажать, тот же сторож или собственники, которые постоянно живут в саду и заметили подозрительных посторонних посетителей.

– Тревожная кнопка подключается к мобильному телефону через специальный сервис SOS. В случае экстренной ситуации вы нажимаете тревожную кнопку SOS, и в тот же момент сигнал поступает на пульт компании, – пояснили в компании, которая специализируется на охранных услугах. За пользование тревожной кнопкой будет списываться абонентская плата – 500–1000 рублей в месяц.

На вызов охранники приезжают через несколько минут. Стоит такая услуга около 20 тысяч рублей в месяц, плюс аренда оборудования – ещё около 5 тысяч рублей, плюс абонентская плата за кнопку. Итого за зимний сезон (с ноября по апрель) нужно заплатить в районе 130 тысяч, расходы ложатся на плечи всех собственников участков.

Поэтому некоторые садоводы патрулируют свои товарищества. Этот метод имеет свои минусы. Живут в СНТ в несезон далеко не все, а приезжать из города, чтобы охранять условные бочки и доски, мало кто хочет. К тому же зимой на улице холодно, и долго «гулять» добровольные дружины просто не смогут.

Алло, вас грабят

Сигнализация кажется практичным решением. В комплект входит головная система и два датчика: один на движение, другой – на открытие двери или окна. Такой комплект стоит от пяти до 26 тысяч рублей.

Как рассказали в одном из интернет-магазинов Екатеринбурга, установить сигнализацию сможет каждый. Для этого надо всего лишь включить устройство в розетку. К тому же инструкция прилагается.

«Чтобы установить сигнализацию, вы покупаете сим-карту, настраиваете её. Необходимо вбить туда номера, на которые придёт СМС-оповещение и звонок в случае тревоги. Можно вбить сразу несколько номеров. Например, соседей или тех, кто постоянно проживает на участке. Когда система сработает, им, также как и вам, придёт звонок на мобильный. Тот, кто находится поблизости к вашему дому, сможет тут же проверить, не залез ли кто-то в дом», – пояснили в интернет-магазине Екатеринбурга.

Чтобы сигнализация не сработала случайно, например, на собак, на некоторые модели ставятся ограничения: вводятся размеры животного. В любом случае, если сигнал сработает, разбираться с этим хозяину участка придётся самостоятельно. Не стоит думать, что на место происшествия сразу приедет полиция. Даже если вбить её номер в сим-карту, в дежурный участок придёт голосовой звонок: «Тревога! Зона один!» И всё – никакой информации, куда ехать, что происходит. На такой вызов, естественно, никто не приедет.

Многие владельцы частных домов не ограничиваются теми датчиками, которые входят в комплект сигнализации. Кто-то устанавливает по нескольку датчиков на каждое окно. Датчики можно докупить отдельно. Каждый стоит от 630 до 4000 рублей. Есть два типа устройств – проводные и беспроводные.

– Беспроводные датчики вы просто развешиваете и не тянете к ним никаких каналов. Проводные прикрепляются проводом к головному блоку. Но если у вас не постоянно отапливаемое помещение, то вам подойдут только проводные. Беспроводные у вас долго не прослужат. Батарейка будет быстро садиться, вам нужно будет постоянно ездить, проверять. Это неудобно, – пояснил консультант.

Для того, чтобы сигнализация срабатывала, на дачном участке обязательно должна ловить мобильная связь: звонок приходит на мобильное устройство.

Я всё вижу

По сути, сигнализация лишь фиксирует движение на дачном участке. И если хозяин или его соседи по даче не смогли всё бросить, экстренно приехать на участок, то все усилия напрасны. Видеонаблюдение фиксирует, что произошло. «Картинку» чаще всего такие устройства передают прямо на смартфон владельца. Правда, у этого способа защитить своё имущество есть значительный минус: отреагировать хозяин участка сможет не сразу, у него останутся только доказательства факта кражи, и если злоумышленники были в этот момент без масок, а разрешение у камер хорошее, то можно получить фото. Это впоследствии упростит поиск преступников.

Камеры видеонаблюдения можно купить в интернет-магазине. Они стоят от пяти до девяти тысяч рублей. Но, если за сигнализацию владелец платит однажды, за видеонаблюдение взимается абонентская плата.

– Есть три тарифа стоимостью 50/250/350 рублей в месяц. Стоимость зависит от длительности архива – 1/7/14 дней соответственно. Видео хранятся у нас на сервисе. Стоимость подключения каждой камеры составляет 1500 рублей + стоимость самой камеры. Есть камеры, которые устанавливаются внутри дома, есть уличные. Камеры уличного наблюдения стоят дороже, – рассказала консультант провайдера сотовой связи Марина Кудрина.

По её словам, у большинства камер есть функция переключения с дневного режима на ночной. Они переключаются автоматически, когда темнеет. Такие модели стоят дороже.

Чтобы на дачном участке работало видеонаблюдение, там должен ловить Интернет и работать электричество. Установка камеры в среднем занимает пять дней. За установку каждой камеры нужно платить примерно 1500 рублей. При этом не каждая компания, отвечающая за сотовую связь, установит камеры, купленные не у неё. Этот вопрос лучше уточнить заранее, прежде чем заказывать камеры, скажем, из Китая. Кто-то покупает камеры, бывшие в употреблении. На свой страх и риск.

Иллюстрация: Максим Смагин

Всё в наших руках

Однако многие владельцы садовых участков предпочитают бесплатные способы обезопасить своё имущество.

– Если приезжать на свой участок раз в неделю и чистить дорожки, воры увидят, что здесь есть люди, и побоятся залезть, – делится секретом пенсионерка Нина Алексеева из Новоуральска.

Женщина рассказала, что в её садовом домике нечего украсть, кроме разве что самих стен. Всё самое необходимое она привозит из города. Правда, повод для беспокойства у неё всё равно появляется, но уже в тёплое время, когда на участке вырастает урожай, его тоже кто-то может унести. Но и в этот период пенсионерка не теряется: открытые шторки, включённое радио создают ощущение присутствия хозяев. Воров это отпугивает, поясняет Нина Алексеева.