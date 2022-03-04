Лунный календарь. Садим черри и клубнику

Начало марта – идеальное время, чтобы садить рассаду, особенно если вы не успели сделать это в феврале. Фото: Алексей Кунилов

5 марта

4-й лунный день

Проверяем комнатные растения на предмет повреждений. Необходимо убрать засохшие листья. Можно побрызгать водой или протереть влажными дисками листья влаголюбивых растений. Повреждённым и больным растениям можно добавить в почву гуматы.

6 марта

Подготовливаем семена

Для тех, кто не посадил рассаду в феврале, самое время для заготовки и замачивания семян. В этот день Луна находится в плодородном знаке Тельца. Значит, семена, посеянные в этот день, будут отличаться хорошей всхожестью.

7 марта

Запасаем снег

Отличный день, чтобы утаптывать снег на садовом участке. Также можно набить бочки снегом, подгрести его к деревьям и утрамбовать на грядках, чтобы снежный покров хорошо пропитал почву.

8 марта

Клубнелуковицы и томаты

В этот день особенно благоприятно заняться посадкой клубневиц в кашпо. К ним относятся ахименес, бегония, глоксиния, каладиум. Эти цветы будут отлично смотреться на садовом участке летом. Кроме того, именно сейчас самое благоприятное время для посева помидоров на рассаду.

9 марта

Зелень для стола

На растущей Луне самое благоприятное время посеять зелень. Шпинат, салаты, пекинская капуста, горчица, укроп, редис и ранняя морковь отлично приживутся и должны дать богатый урожай. Чтобы лучше прижились семена моркови, многие садоводы предпочитают наклеивать их на бумагу и в этом виде высаживать в почву.

10 марта

Первая четверть Луны

Отличное время для высадки семян клубники и душистого горошка. Те, кто не успел посадить в феврале перцы и баклажаны, тоже могут посеять их на рассаду.

11 марта

Рыхлим почву

Сегодня идеальное время, чтобы проверить состояние почвы, в которой находится рассада. Можно слегка взрыхлить грунт, проверив уровень влажности. Можно посеять на рассаду помидоры черри и землянику.

Опубликовано в №39 от 05.03.2022