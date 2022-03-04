Лунный календарь. Садим черри и клубнику

5 марта
4-й лунный день
Проверяем комнатные растения на предмет повреждений. Необходимо убрать засохшие листья. Можно побрызгать водой или протереть влажными дисками листья влаголюбивых растений. Повреждённым и больным растениям можно добавить в почву гуматы.
6 марта
Подготовливаем семена
Для тех, кто не посадил рассаду в феврале, самое время для заготовки и замачивания семян. В этот день Луна находится в плодородном знаке Тельца. Значит, семена, посеянные в этот день, будут отличаться хорошей всхожестью.
7 марта
Запасаем снег
Отличный день, чтобы утаптывать снег на садовом участке. Также можно набить бочки снегом, подгрести его к деревьям и утрамбовать на грядках, чтобы снежный покров хорошо пропитал почву.
8 марта
Клубнелуковицы и томаты
В этот день особенно благоприятно заняться посадкой клубневиц в кашпо. К ним относятся ахименес, бегония, глоксиния, каладиум. Эти цветы будут отлично смотреться на садовом участке летом. Кроме того, именно сейчас самое благоприятное время для посева помидоров на рассаду.
9 марта
Зелень для стола
На растущей Луне самое благоприятное время посеять зелень. Шпинат, салаты, пекинская капуста, горчица, укроп, редис и ранняя морковь отлично приживутся и должны дать богатый урожай. Чтобы лучше прижились семена моркови, многие садоводы предпочитают наклеивать их на бумагу и в этом виде высаживать в почву.
10 марта
Первая четверть Луны
Отличное время для высадки семян клубники и душистого горошка. Те, кто не успел посадить в феврале перцы и баклажаны, тоже могут посеять их на рассаду.
11 марта
Рыхлим почву
Сегодня идеальное время, чтобы проверить состояние почвы, в которой находится рассада. Можно слегка взрыхлить грунт, проверив уровень влажности. Можно посеять на рассаду помидоры черри и землянику.
- Опубликовано в №39 от 05.03.2022
Сюжет
Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.