лунный календарь

время для рассады Фото: Павел Ворожцов

19 марта Полнолуние

В этот день не рекомендуется работать с растениями. Допускается только полив, если рассада и комнатные цветы в этом нуждаются.

20 марта Убывающая Луна

Луна находится в среднеплодородном знаке Весов. В этот день можно подготовить растения к пересадке, перевалке и пикировке.

21 марта Луна в Скорпионе

Скорпион – плодородный знак зодиака, поэтому в этот день рекомендуется сеять, пересаживать и делать пикировку рассады.

22 марта Борьба с вредителями

В этот день рекомендуется провести обработку растений, особенно если вы заметили на листьях или в почве вредителей. Эти работы принесут хороший результат.

23 марта День посева

Благоприятное время для посева томатов и баклажанов на рассаду. Можно посеять огурцы и другие бахчевые культуры при условии, что они будут перенесены на постоянное место в середине апреля.

24 марта Луна в Стрельце

Стрелец – малопродуктивный знак зодиака, поэтому лучше всего заняться обрезкой деревьев, и борьбой с вредителями.

25 марта Луна в Козероге

Этот знак считается среднепродуктивным, поэтому не рекомендуется сеять рассаду или делать пикировку. Достаточно полить в этот день растения, можно провести подкормку, если требуется.

Опубликовано в №47 от 19.03.2022