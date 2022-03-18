лунный календарь

19 марта Полнолуние
В этот день не рекомендуется работать с растениями. Допускается только полив, если рассада и комнатные цветы в этом нуждаются.
20 марта Убывающая Луна
Луна находится в среднеплодородном знаке Весов. В этот день можно подготовить растения к пересадке, перевалке и пикировке.
21 марта Луна в Скорпионе
Скорпион – плодородный знак зодиака, поэтому в этот день рекомендуется сеять, пересаживать и делать пикировку рассады.
22 марта Борьба с вредителями
В этот день рекомендуется провести обработку растений, особенно если вы заметили на листьях или в почве вредителей. Эти работы принесут хороший результат.
23 марта День посева
Благоприятное время для посева томатов и баклажанов на рассаду. Можно посеять огурцы и другие бахчевые культуры при условии, что они будут перенесены на постоянное место в середине апреля.
24 марта Луна в Стрельце
Стрелец – малопродуктивный знак зодиака, поэтому лучше всего заняться обрезкой деревьев, и борьбой с вредителями.
25 марта Луна в Козероге
Этот знак считается среднепродуктивным, поэтому не рекомендуется сеять рассаду или делать пикировку. Достаточно полить в этот день растения, можно провести подкормку, если требуется.
- Опубликовано в №47 от 19.03.2022
Сюжет
«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.