Темы дня

Общество / Дом. Сад. Огород
5 апреля 2022, 15:00

В Свердловской области увеличат площади для посева картофеля и овощей

Трактор на поле

Посевная на Среднем Урале будет проведена в должные агрономические сроки. Фото: Алексей Кунилов

В этом году, как и в прошлом, на Среднем Урале засеют 772 тыс. га земли. При этом структуру посевных площадей изменят: увеличатся площади под овощи, картофель и кормовые культуры.

Регион на 100% обеспечен семенами зерновых и картошки. Согласно графику идёт поставка семян овощей.

"Подготовка проходит в плановом режиме. На 70% подготовлена вся необходимая техника. Удобрения поступают в регион, уже 80% находятся непосредственно у сельхозпроизводителей. Срывов не будет, посевная будет проведена в должные агрономические сроки", – рассказал министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артём Бахтерев, выступая в прямом эфире проекта "Объясняем. РФ".

Добавим, что свердловским сельхозпроизводителям выделят 4 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Средства пойдут на покупку сельхозтехники, возмещение затрат на овощехранилища, гидромелиоративные мероприятия. Предусмотрены компенсации на производство и реализацию зерновых культур.

В Правительстве РФ сегодня сообщили, что посевная в стране уже началась. Аграрии полностью обеспечены техникой и оборудованием. В 2021 году было закуплено 63 тысячи единиц техники, с начала этого года – ещё 7 тысяч. Каждый год доля покупаемой российской и белорусской техники увеличивалась, и сейчас это 70% парка машин. Поставки импортной техники по ранее заключённым контрактам продолжаются.

Читайте также:

Евгений Куйвашев предложил на федеральном уровне заморозить штрафы для аграриев.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.04.2022, 16:26 / Общество
На Урале мошенники обналичили 250 млн рублей маткапитала
05.04.2022, 16:00 / Политика
"Единая Россия" и кабмин продолжат поддержку людей и бизнеса в новых экономических условиях
05.04.2022, 15:40 / Общество
Роскомнадзор: "Википедия" стала новой линией постоянных информационных атак на россиян
05.04.2022, 15:25 / Экономика
В Свердловской области насчитывается 132 тысячи самозанятых
05.04.2022, 15:00 / Общество
В Свердловской области увеличат площади для посева картофеля и овощей