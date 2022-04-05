В Свердловской области увеличат площади для посева картофеля и овощей

Посевная на Среднем Урале будет проведена в должные агрономические сроки. Фото: Алексей Кунилов

В этом году, как и в прошлом, на Среднем Урале засеют 772 тыс. га земли. При этом структуру посевных площадей изменят: увеличатся площади под овощи, картофель и кормовые культуры.

Регион на 100% обеспечен семенами зерновых и картошки. Согласно графику идёт поставка семян овощей.

"Подготовка проходит в плановом режиме. На 70% подготовлена вся необходимая техника. Удобрения поступают в регион, уже 80% находятся непосредственно у сельхозпроизводителей. Срывов не будет, посевная будет проведена в должные агрономические сроки", – рассказал министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артём Бахтерев, выступая в прямом эфире проекта "Объясняем. РФ".

Добавим, что свердловским сельхозпроизводителям выделят 4 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Средства пойдут на покупку сельхозтехники, возмещение затрат на овощехранилища, гидромелиоративные мероприятия. Предусмотрены компенсации на производство и реализацию зерновых культур.

В Правительстве РФ сегодня сообщили, что посевная в стране уже началась. Аграрии полностью обеспечены техникой и оборудованием. В 2021 году было закуплено 63 тысячи единиц техники, с начала этого года – ещё 7 тысяч. Каждый год доля покупаемой российской и белорусской техники увеличивалась, и сейчас это 70% парка машин. Поставки импортной техники по ранее заключённым контрактам продолжаются.

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