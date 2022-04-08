Лунный календарь

Чтобы тающий снег не превратил дачный участок в грязную кашу, лучше соорудить канавки для воды. Фото: Алексей Кунилов

9 апреля Луна в Раке

Рак — плодородный знак Зодиака. Лучше всего заняться посадкой низкорослых растений. Можно также сделать обрезку деревьев и кустарников. Неблагоприятно применение ядохимикатов. Лучше отложить обработку сада от вредителей на другой день.

10 апреля Луна во Льве

Лев считается неплодородным знаком. Лучше отложить работу с растениями на другой день.

11 апреля Растущая Луна

Чтобы тающий снег не затопил дачный участок, можно сделать специальные канавки, которые отрегулируют потоки воды. Также можно заняться пересадкой комнатных растений.

12 апреля 11-й лунный день

Можно заняться посадкой на рассаду васильков, душистого горошка, незабудок. Из комнатных растений можно пересадить фиалку.

13 апреля Луна в Деве

Дева — малоплодородный знак. Этот период подходит для посева однолетних цветов. Благоприятно заниматься пикировкой и пересадкой растений.

14 апреля Растущая Луна

Этот период благоприятен для внесения удобрений. Можно сделать обрезку любых растений. Хороший период, чтобы заняться делением и пересадкой многолетних цветов.

15 апреля Луна в Весах

Весы — это средний по плодородности знак. У растений, посаженных в этот день, урожай хранится долго. Семена получаются качественные. Можно заняться укоренением черенков, подкормкой растений, обрезкой и прищипыванием.

Опубликовано в №62 от 09.04.2022