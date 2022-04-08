Темы дня

Общество / Дом. Сад. Огород
8 апреля 2022, 16:18

Лунный календарь

Чтобы тающий снег не превратил дачный участок в грязную кашу, лучше соорудить канавки для воды. Фото: Алексей Кунилов

Чтобы тающий снег не превратил дачный участок в грязную кашу, лучше соорудить канавки для воды. Фото: Алексей Кунилов

9 апреля Луна в Раке

Рак — плодородный знак Зодиака. Лучше всего заняться посадкой низкорослых растений. Можно также сделать обрезку деревьев и кустарников. Неблагоприятно применение ядохимикатов. Лучше отложить обработку сада от вредителей на другой день.

10 апреля Луна во Льве

Лев считается неплодородным знаком. Лучше отложить работу с растениями на другой день.

11 апреля Растущая Луна

Чтобы тающий снег не затопил дачный участок, можно сделать специальные канавки, которые отрегулируют потоки воды. Также можно заняться пересадкой комнатных растений.

12 апреля 11-й лунный день

Можно заняться посадкой на рассаду васильков, душистого горошка, незабудок. Из комнатных растений можно пересадить фиалку.

13 апреля Луна в Деве

Дева — малоплодородный знак. Этот период подходит для посева однолетних цветов. Благоприятно заниматься пикировкой и пересадкой растений.

14 апреля Растущая Луна

Этот период благоприятен для внесения удобрений. Можно сделать обрезку любых растений. Хороший период, чтобы заняться делением и пересадкой многолетних цветов.

15 апреля Луна в Весах

Весы — это средний по плодородности знак. У растений, посаженных в этот день, урожай хранится долго. Семена получаются качественные. Можно заняться укоренением черенков, подкормкой растений, обрезкой и прищипыванием.

  • Опубликовано в №62 от 09.04.2022

Сюжет

Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.04.2022, 19:51 / Общество
Глава Росстата заявил, что в России постоянно проживают около 147 млн человек
08.04.2022, 18:33 / Общество
Свердловские аптеки обслужили более 350 тысяч электронных льготных рецептов
08.04.2022, 18:25 / Общество
В Екатеринбурге с 10 апреля ограничат движение по развязке на Луганской
08.04.2022, 17:17 / Общество
Пик активности клещей в Свердловской области придётся на май и июнь
08.04.2022, 17:07 / Общество
В Екатеринбурге на улице Декабристов погиб работник стройплощадки