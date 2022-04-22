Лунный календарь на предстоящую неделю апреля
23/04 Убывающая Луна
Луна находится в Козероге – это знак средней плодородности, его еще называют знаком корня. Это нейтральный день, можно заняться пересадкой и пикировкой растений.
24/04 День цветка
Луна находится в малопродуктивном знаке Водолея, в этот день рекомендуется проводить работы с цветами. Можно сделать пересадку и перевалку комнатных растений.
25/04 Луна в Водолее
В этот день, так же как и накануне, не рекомендуется работать с растениями, которые приносят плоды. Можно направить свою энергию на цветы.
26/04 Убывающая луна
Луна перешла в неплодородный знак – Рыбы. В этот день рекомендуется вносить минеральные или органические удобрения.
27/04 Убывающая Луна
В этот день можно заняться высадкой растений в грунт, если позволит погода, и теплицы. Также можно внести удобрения.
28/04 Луна в Овне
Овен считается неплодородным знаком зодиака, в такие дни обычно рекомендуется работать с урожаем, а так как сейчас весна и плодов еще нет, то можно в этот день просто отдохнуть.
29/04 Новолуние
В апреле, согласно фазам Луны, три самых неблагоприятных дня (1, 29 и 30 число). В такое время работы с растениями и землей под запретом, никаких результатов они не принесут.
- Опубликовано в №72 от 23.04.2022
Сюжет
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