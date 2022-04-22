на этой неделе мало продуктивных дней для работы с растениями Фото: Алексей Кунилов

Лунный календарь на предстоящую неделю апреля

23/04 Убывающая Луна

Луна находится в Козероге – это знак средней плодородности, его еще называют знаком корня. Это нейтральный день, можно заняться пересадкой и пикировкой растений.

24/04 День цветка

Луна находится в малопродуктивном знаке Водолея, в этот день рекомендуется проводить работы с цветами. Можно сделать пересадку и перевалку комнатных растений.

25/04 Луна в Водолее

В этот день, так же как и накануне, не рекомендуется работать с растениями, которые приносят плоды. Можно направить свою энергию на цветы.

26/04 Убывающая луна

Луна перешла в неплодородный знак – Рыбы. В этот день рекомендуется вносить минеральные или органические удобрения.

27/04 Убывающая Луна

В этот день можно заняться высадкой растений в грунт, если позволит погода, и теплицы. Также можно внести удобрения.

28/04 Луна в Овне

Овен считается неплодородным знаком зодиака, в такие дни обычно рекомендуется работать с урожаем, а так как сейчас весна и плодов еще нет, то можно в этот день просто отдохнуть.

29/04 Новолуние

В апреле, согласно фазам Луны, три самых неблагоприятных дня (1, 29 и 30 число). В такое время работы с растениями и землей под запретом, никаких результатов они не принесут.

Опубликовано в №72 от 23.04.2022