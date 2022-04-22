Народные способы окрашивания яиц

На Пасху принято красить яйца, но не всем нравятся химические красители из магазина. Их можно заменить натуральными. Всем известная луковая шелуха дает красивый коричневый цвет. Для получения более глубокого оттенка можно оставить яйца в отваре на ночь, добавив при этом в воду пару ложек соли. Есть мнение, что луковые крашенки – самые вкусные и крепкие. Ярко-желтый цвет яйцам придаст куркума. Несколько ложек этой специи добавить в воду, вскипятить, остудить, добавить ложку уксуса и соли и потом в этом отваре сварить яйца. Насыщенность цвета зависит от количества куркумы. Чай каркаде даст фиолетовый или серый оттенок, кофе окрасит яйца в коричневый, шпинат и крапива (первые всходы уже появились на солнечных участках) придадут зеленый цвет, а красный можно получить с помощью клюквы, краснокочанной капусты и свеклы.

Опубликовано в №72 от 23.04.2022