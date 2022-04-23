Пасха к нам приходит

В этом году Благодатный огонь из Иерусалима в Екатеринбург доставят прямым рейсом. Фото: фрагмент новостной передачи телеканала «Мир 24»

Куличи, крашеные яйца, творожные пасхи. Атрибуты главного православного праздника в эти дни есть едва ли не в каждом доме. В этом году Пасха Христова будет отмечаться особенно широко – уходят коронавирусные ограничения.

В соответствии со старинной русской традицией пасхальную снедь принято освящать в храме. Первых прихожан с куличами и крашеными яйцами ждут 23 апреля сразу после утреннего богослужения. В субботу, которая в православном календаре именуется Великой, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершит Божественную литургию в Вознесенском архиерейском подворье. В этот день состоится особенная перемена облачений алтаря, архипастыря и священников с черного цвета на белый – как знак первого радостного известия о воскресении Христа.

В пасхальную ночь в Екатеринбург прибудет Благодатный огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Делегация при поддержке Фонда святой Екатерины отправилась в четверг на Святую Землю. Там уральцы вместе с паломниками со всего мира принимают участие в праздничной встрече Благодатного огня. Вечером в субботу огонь специальным рейсом доставят в аэропорт Кольцово, а оттуда – на ночные пасхальные богослужения в Свято-Троицкий кафедральный собор Екатеринбурга и во все храмы митрополии. Миссию с паломниками Урала традиционно возглавляет старший священник Храма-памятника-на-Крови протоиерей Максим Миняйло. В предыдущие годы из-за пандемии коронавируса Израиль был закрыт для посещения, и святыню привозили из Москвы. В 2022-м эпидемическая ситуация не повлияла на традицию, и Благодатный огонь привезут на Средний Урал напрямую из Иерусалима.

Кроме того, после двухлетнего перерыва православные уральцы отметят Пасху общегородским крестным ходом. В Екатеринбурге праздничное шествие пройдет в воскресенье, 24 апреля, от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови. Ожидается, что на крестный ход соберутся, как и до пандемии, несколько тысяч верующих. Традиционно в пасхальном шествии принимают участие больше тысячи человек. Идут семьями, приходами, воскресными школами, дружескими компаниями, сообщили в Екатеринбургской епархии.

Пасху отмечали даже в советское время, когда религия и все, что с ней связано, было под запретом. В каждой семье давно уже сложились свои традиции. На вопрос о том, что можно, а что категорически нельзя в этот праздник, ответила руководитель сектора церковно-приходских школ отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии Алена БОГДАНОВА.

- Конечно, самые известные традиции в народе – это изготовление куличей, окрашивание яиц. Это обязательный атрибут, без этого не обходится ни одна семья. У нас в субботу начнется освящение этой снеди. У Вознесенского храма во дворе ставят длинные столы специально для этого. Сейчас такое разнообразие технологий украшения яиц – кто во что горазд. Я каждый год удивляюсь фантазии людей. Каждый ставит на стол свою корзиночку с неописуемой красотой для освящения. Священник произносит краткий молебен и окропляет святой водой яства.

– Сейчас, в наше мобильное время, не у всех есть возможность самому печь куличи, проще купить в магазине. Это как-то возбраняется?

– В этом нет ничего плохого. Их можно также принести, освятить и подарить близкому, например, к застолью. Пасху принято встречать в кругу семьи, близких. За накрытым столом. Не столько важно в этот день, постился ты или нет. На Пасху призываются абсолютно все люди. У Иоанна Златоуста есть такие слова: «Придите, постившиеся и не постящиеся». Их специально читают на пасхальной службе. Мало ли какая может быть причина: болел, может, человек или просто не знал. Но вот чего делать точно нельзя в этот день – так это отказывать себе в радостях. Бокал вина – пожалуйста. Конечно, знать меру нужно. Но ограничивать себя – ни в коем случае. Кстати, Пасха – самый длинный праздник. В церковном годовом круге такого больше нет. Причем по значению каждый день первой недели Пасхи равен воскресенью. Воскресенье вообще очень важный день, его называют Малой Пасхой. То есть каждое воскресенье – это всегда Пасха. Мы всегда собираемся и отмечаем Воскресение Христово.

– Также с крашеными яйцами и куличами?

– Нет, без куличей и яиц, к сожалению. Но это хорошее предложение. Можно и так. Потому что насчет 40 пасхальных дней говорят, что нужно в эти дни красить яйца и печь куличи. А вообще это отличная семейная традиция. В этом, скажем так, таинстве принимает участие вся семья, каждому найдется занятие. Увлекательный процесс сближает всех членов семьи. Это замечательно.

– Сегодня Пасха стала больше светским праздником. Вы согласны?

- Да, сейчас это уже всеобщий праздник. И это здорово. В советские времена ведь ее не праздновали, а тем не менее яйца красили во многих семьях. И это была норма жизни. Я только рада, что все больше людей приобщаются к Пасхе. Но хотелось бы, конечно, чтобы они хоть немного интересовались, проявляли любопытство к самой сути праздника. Ведь это не только яйца и куличи. Это не «поел и скорлупки выкинул». А глубина праздника интересна не всем. Хотелось, чтобы это было не так. Это нужно знать любому культурному человеку. Не так это сложно – открыть и почитать Евангелие, заглянуть на православные интернет-ресурсы, чтобы понять, какое наследие оставили нам наши верующие предки.

– А для верующего человека в эти дни что самое главное?

– Для христианина в пасхальных традициях важнее всего богослужение. Вся неделя называется Страстная седмица. Это неделя особой молитвы. Я, кстати, заметила, что на службу сейчас все чаще приходят с детками. Это как маленькие ручейки перед Пасхой. Самая яркая традиция – это ночная служба. Там столько ликования, поют много. Ночью – это особое торжество. В полночь пройти крестным ходом вокруг храма. С зажженными красными огонечками, все поют стихиру воскресную, затем на крыльце священники кричат: «Христос воскресе!» – этого момента все ждут с нетерпением. Эта весть как будто преображает весь мир. И тогда ты можешь прокричать: «Воистину воскресе!» – это самый удивительный момент. Люди стараются прийти в ярком, красные платочки, у мужчин красные рубашки, значки. Элемент, который присоединяет тебя к общему ликованию. Еще всю Пасхальную неделю можно звонить в колокола любому желающему. У нас очень высокая колокольня, к тому же мы находимся на Вознесенской горке. Ударить в колокол, чтобы весь Екатеринбург услышал, знаменуя что Пасха наступила, – это чудесная возможность, ей непременно пользуются.

– Сегодня, в субботу, День тишины. Когда Христос пребывает во гробе. По иудейским обычаям в этот день ничего нельзя было делать. Это всеобщее состояние ожидания.

– Но мы-то знаем, что Господь воскреснет, нам проще. А тогда его ученики не были уверены, сомневались. И у нас есть маленькая «хитрость»: уже в субботу мы можем потихоньку шепотом друг другу сказать, что Христос-то воскресе! И по истечении этих светлых сорока дней становится немного грустно, но в этом тоже есть своя прелесть. Начинается праздник Вознесения Господня, там уже другие события. И ты ждешь следующего года, чтобы снова произнести «Христос воскресе!»

Фото: Полина Зиновьева

Алена Богданова

Руководит сектором церковно-приходских школ отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, является наставником в воскресной школе при храме Вознесения Господня

РЕЦЕПТ В светлый праздник принято готовить традиционную творожную пасху Чтобы ее сделать, нужно всего пять ингредиентов: творог, 500 гр сахарная пудра, 100 гр сливки, 100 гр, три яичных желтка, масло, 100 гр, ягоды. Также можно добавить цукаты и изюм. В Ново-Тихвинском монастыре в этом году делают пасху по старинным традициям с лесными ягодами, их добавляют для цвета. Пюре из клюквы или брусники окрасит десерт в розовый цвет.– Делается пасха из протертого творога, в форме усеченного конуса, похожего на гору, – символизирует гору Голгофу, на которой был распят Господь, – рассказала сестра Евангелия.В Ново-Тихвинском монастыре пекут и традиционные куличи, правда, секретов приготовления не раскрывают. Считается, что у каждой хозяйки есть свой, проверенный годами рецепт. Главное при приготовлении и украшении – вложить частичку своей души, говорят сестры монастыря.

Церковь не поощряет походы на кладбище в Пасху и во время всей Светлой недели. Для поминовения усопших есть особый день – Радоница (в этом году 3 мая). Дата проведения Пасхи привязана к лунному календарю. Праздник проводится в период с 4 апреля по 8 мая и вычисляется так: это первое воскресенье после полнолуния, которое идет следом за днем весеннего равноденствия — 21 марта. Пасха не может совпасть с ветхозаветным праздником Песах, она может быть только после него. Если совпадает, то ее переносят к следующему полнолунию. Такой порядок был заведен в III веке Александрийской церковью и закреплен постановлениями Первого Вселенского (325 год) и поместного Антиохийского (341 год) соборов. В светлый праздник традиционно готовят творожную пасху. Чтобы ее сделать, нужно всего пять ингредиентов: творог (500г.), сахарная пудра (100 г.), сливки (100 мл.), масло (100 г.) и ягоды по вкусу. Также можно добавить цукаты и изюм. В Ново-Тихвинском монастыре в этом году делают пасху по старинным традициям с лесными ягодами, их добавляют для цвета. Пюре из клюквы или брусники окрасит десерт в розовый цвет.– Делается пасха из протертого творога, в форме усеченного конуса, похожего на гору, – символизирует гору Голгофу, на которой был распят Господь, – рассказала сестра Евангелия.В Ново-Тихвинском монастыре пекут и традиционные куличи, правда, секретов приготовления не раскрывают. Считается, что у каждой хозяйки есть свой, проверенный годами рецепт. Главное при приготовлении и украшении – вложить частичку своей души, говорят сестры монастыря. Для поминовения усопших в церковной традиции есть особый день - Радоница (в этом году 3 мая). Походы на кладбище в Пасху были придуманы в богоборческие времена, чтобы отвлечь верующих от посещения храмов.