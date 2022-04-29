Лунный календарь

30.04 Неблагоприятный день
Сегодня не рекомендуется что-либо сеять, пикировать и садить. Лучше посвятить время отдыху.
1.05 Новолуние
Несмотря на то что Луна находится в плодородном знаке Тельца, работать с растениями в новолуние не рекомендуется.
2.05 Луна в Тельце
Так же, как и накануне, лучше отложить работы с растениями на будущее, можно заняться подготовкой грядок к сезону.
3.05 Луна в близнецах
Близнецы малопродуктивный знак, это время еще называют днями цветка. Можно заняться посевом, посадкой или пересадкой любых цветов.
4.05 Растущая Луна
В этот день можно провести обработку растений от вредителей. Привести в порядок кусты клубники и земляники, а также посеять бобовые.
5.05 День плодородия
Луна находится в плодородном знаке зодиака – Раке. День благоприятный для посева и посадки практически любых культур.
6.05 Луна в Раке
Так же, как и накануне, сегодня благоприятный день. Можно высаживать помидоры, огурцы, баклажаны и перец в теплицы, настало и время для посадки картофеля.
- Опубликовано в №77 от 30.04.2022