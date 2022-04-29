Лунный календарь

Фото: Галина Соловьёва

30.04 Неблагоприятный день

Сегодня не рекомендуется что-либо сеять, пикировать и садить. Лучше посвятить время отдыху.

1.05 Новолуние

Несмотря на то что Луна находится в плодородном знаке Тельца, работать с растениями в новолуние не рекомендуется.

2.05 Луна в Тельце

Так же, как и накануне, лучше отложить работы с растениями на будущее, можно заняться подготовкой грядок к сезону.

3.05 Луна в близнецах

Близнецы малопродуктивный знак, это время еще называют днями цветка. Можно заняться посевом, посадкой или пересадкой любых цветов.

4.05 Растущая Луна

В этот день можно провести обработку растений от вредителей. Привести в порядок кусты клубники и земляники, а также посеять бобовые.

5.05 День плодородия

Луна находится в плодородном знаке зодиака – Раке. День благоприятный для посева и посадки практически любых культур.

6.05 Луна в Раке

Так же, как и накануне, сегодня благоприятный день. Можно высаживать помидоры, огурцы, баклажаны и перец в теплицы, настало и время для посадки картофеля.