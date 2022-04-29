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29 апреля 2022, 17:37

пересаживаем рассаду

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Майские праздники – самое время для высадки рассады в теплицы. В этом году погоду в первой половине мая обещают прохладную, поэтому работать в парниках будет комфортно, и у растений будет время для адаптации.

Специалисты рекомендуют высаживать рассаду в пасмурную погоду утром, а в солнечную – ближе к вечеру. При перевалке из стаканчика на постоянное место важно не повредить корневую систему растений. Для этого необходимо зажать стебель между средним и указательным пальцем одну руки, перевернуть емкость и второй рукой аккуратно снять стакан. Затем поместить растение в лунку, присыпать землей и полить. Чтобы облегчить этот процесс, рекомендуется за несколько дней перестать поливать рассаду, сделать это можно за час до перевалки в грядку, таким образом мокрый ком земли не будет распадаться и растение не пострадает. У помидоров можно оборвать листья до самой макушки и поместить весь стебель в лунку, так куст быстрее окрепнет, не будет слишком высоким и даст хороший урожай. Перец и баклажаны рекомендуется пересаживать как можно аккуратнее, не повреждая корней, а огурцы лучше сеять сразу на место либо в емкости, которые можно поместить вместе с рассадой в землю (торфяные таблетки или горшочки). Капуста хорошо переносит пересадку, к тому же еще не поздно её посеять, если забыли сделать это ранее

  • Опубликовано в №77 от 30.04.2022
Областная газета Свердловской области
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