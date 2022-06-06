Бесхозный сад

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Суды все чаще рассматривают иски, в рамках которых наследники лишаются права претендовать на недвижимое имущество умерших родственников, – эти объекты становятся собственностью муниципалитета. Особенно остро проблема стоит в случае с садовыми и дачными участками. Как не попасть в число «лишенцев», выясняла корреспондент «ОГ» Татьяна БУРОВА.

Наши граждане, к сожалению, привыкли пренебрегать формальностями. К примеру, после смерти родителей дочь или сын могут переехать в их квартиру или дом и спокойно там жить, не утруждая себя походом к нотариусу, чтобы вступить в права наследства. Хорошо, если они догадаются там хотя бы зарегистрироваться. Если же нет, то через некоторое время местные органы власти могут обратиться в суд с требованием о признании имущества выморочным – то есть бесхозным. Конечно, в случае добросовестного владения квартирой или домом наследникам удастся отстоять свои права. Но только через суд, нервов и времени придется потратить немало.

Еще хуже положение тех, кто в свое время обошелся без формальностей при покупке участка в садоводческом или дачном некоммерческом товариществе.

– К нам все чаще обращаются люди, которые в 2000-х купили участки по членским книжкам, – говорит председатель свердловского регионального отделения Союза садоводов России и председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова. – Если прежнего владельца нет в живых или его не найти, то новому хозяину доказать свое право на землю практически невозможно. На руках нет ни договора купли-продажи, ни тем более выписки о праве собственности из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В редких случаях имеется расписка, но она, по сути, роли не играет.

Дело в том, что по действующему в настоящее время закону регистрация недвижимости в ЕГРН не является для владельцев обязательной, поэтому многие ею и пренебрегают. Однако именно она является надежной гарантией защиты прав на то или иное имущество.

С прошлого года закон обязал муниципалитеты выявить все объекты недвижимости, на которые имеются свидетельства старого образца, выданные до 31 января 1998 года, где отсутствуют сведения о правообладателе, установить его личность и внести сведения в ЕГРН. Причем сделать это разрешается даже без согласия собственника – через суд. В ходе этой работы и начали обнаруживаться ничейные дома и наделы – в селах, деревнях, СНТ.

– Только в Екатеринбурге в объединениях садоводов, огородников и дачников насчитывается порядка пятисот участков, собственников которых председатели найти не могут, – говорит Надежда Локтионова. – Поиску мешал закон о персональных данных, председатели не могли получить сведения, жив человек или умер, где находится и кто наследники. Но теперь ситуация изменилась.

Принятый в 2020 году закон наделил муниципалитеты правом делать запросы в архивы, в органы внутренних дел, записей актов гражданского состояния, нотариусам, чтобы найти правообладателей брошенных домов и участков или их наследников. Если выяснится, что владелец умер, а наследников нет или они в права наследования не вступили, имущество по решению суда передается в собственность муниципалитета.

– В Екатеринбурге участки в садоводческих товариществах, признанные выморочными, передаются льготникам, – объясняет Надежда Локтионова. – Желающих получить земельный надел в городе много. Председателям СНТ надо сообщать в администрацию города о ничейных наделах, которые являются источником сорняков и пожарной опасности. Представители земельного комитета выедут по адресу, проведут осмотр, составят акт и начнут действовать.

Заброшенные участки в садах могут отойти в собственность муниципалитета. Фото: фотобанк «Лори»

Не частный случай

В 2005 году Сергей Хатямов договорился с супругами Виктором и Ольгой Шатько (имена и фамилии изменены. – Прим. ред.) о покупке у них участка в садоводческом товариществе, расположенном в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Уплатил оговоренную сумму, получил членскую книжку и почувствовал себя полноправным хозяином пяти соток. Он исправно ухаживал за грядками, отремонтировал дом, построил баню и гараж. Дисциплинированно вносил в СНТ положенные платежи и взносы. Известие о том, что участок, который он считал своим, признан выморочным имуществом, а право собственности на него с 2020 года закреплено в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) за администрацией Екатеринбурга, явилось для Сергея полной неожиданностью. Он попытался оспорить это решение, но проиграл.

Дело в том, что супруги Шатько, у которых он купил пять соток, умерли в 2007 году. Их единственный сын в права наследства не вступил. А Сергей Хатямов собственником участка ни в каких базах не значился. Поэтому, когда администрация Екатеринбурга обратилась в суд с требованием признать участок, принадлежавший Шатько, выморочным имуществом и передать его в собственность муниципалитета, иск был удовлетворен. Сергей Хатямов тоже обратился в суд. Но у него не оказалось ни письменного договора купли-продажи, ни другого документа, доказывающего передачу ему участка. И хотя соседи по СНТ дали показания в его пользу, сообщили, что постоянно видели его работающим на участке, это не помогло.

– Без правильно оформленного договора купли-продажи или мены, дарственной сделка считается недействительной, – говорит юрист Дмитрий Новоселов. – Поэтому никогда не пренебрегайте оформлением документов. Конечно, закон позволяет признать право на имущество за человеком, который фактически владел им после смерти владельца, тратился на то, чтобы содержать в порядке, но при условии, что он входит в число наследников по закону и непрерывный срок фактического владения составляет 15 лет.

Нехозяйственный хозяин

Проблема ничейных домов, квартир и участков пусть не сразу, но решится. Гораздо сложнее найти управу на хозяев, которые номинально есть, но за имуществом не следят. Недостроенные или полуразвалившиеся дома, захламленные квартиры с прогнившими трубами и искрящей электропроводкой, сады и огороды, заросшие сорняками, доставляют неприятности соседям, создают угрозу пожаров, антисанитарии.

– Уже несколько лет бьемся с садоводом, который заявляет, что выращивает крапиву и лопухи для собственных нужд, – говорит заместитель председателя СНТ «Березка» Анна Михайлова. – Никто помочь нам не может. Сейчас судебный процесс идет, ждем результата.

– У нас есть участок, которым владеет очень пожилая женщина, – добавляет председатель СНТ «Дружба» Марина Степанова. – Сама она уже не в силах ухаживать за домом и работать на земле, но и продать участок или подарить родственникам не желает. И что прикажете с ней делать? Руки у нас связаны.

– Соседи уже больше 10 лет не пользуются своим участком – как мать умерла, так сыновья и забросили сад, все зарастает травой выше человеческого роста, а раз с нами граничит, то мы стараемся хотя бы дважды за лето скосить траву. А что делать? Осенью семена сорняков летят к нам, весной, не дай бог, кто-то подожжет этот бурьян, а у нас теплица и дом тут рядом – хотя бы так спасаемся от таких соседей, – рассказала владелица участка в СНТ «Сталь» Светлана Федорова.

Такие участки создают угрозу пожаров. Фото: Алексей Кунилов

Многие председатели СНТ считают, что главная проблема в самой формулировке о предназначении земель, выделяемых для ведения садоводства и огородничества. По новому закону, они предназначены, во-первых, для отдыха и только во-вторых – для выращивания сельскохозяйственных культур. Вот некоторые и отдыхают на заросших бурьяном «сотках». Так, может, стоит убрать упоминание про отдых, как это было в предыдущем законе? Или штрафовать за бесхозяйственное отношение к земле, а у тех, кто запускает землю, изымать ее и передавать тем, кто будет относиться к ней бережно.

Как сообщили «ОГ» в администрации Екатеринбурга, на сегодняшний день в собственность муниципалитета оформлено 8 земельных участков, признанных выморочными. Из них два земельных участка предоставлены в аренду гражданам, имеющим внеочередное право на получение садовых участков. Остальные шесть последовательно предлагаются льготным категориям граждан по очереди.

ЦИФРА 30 тысяч объектов недвижимости, права на которые возникли до 31 января 1998 года, внесены в ЕГРН с момента вступления в силу Федерального закона № 518-ФЗ. (По данным управления Росреестра по Свердловской области).

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА Федеральный закон № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30 декабря 2020 года, который устанавливает порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

СПРАВКА Выморочным, согласно статье 1151 Гражданского кодекса РФ, признается имущество, на которое после смерти его собственника наследники не претендуют или не могут претендовать, либо лишены наследства. Невостребованное имущество переходит в государственную или муниципальную собственность. В порядке наследования по закону в собственность городского или сельского поселения, муниципального района либо городского округа переходит находящееся на его территории следующее выморочное имущество: – жилое помещение, – земельный участок и расположенные на нем здания, сооружения, иные объекты недвижимости, – доля в праве общей долевой собственности на указанные объекты.