Темы дня

Общество / Дом. Сад. Огород
24 июня 2022, 23:30

лунный календарь

Судя по прогнозу погоды поливать на этой неделе придется только комнатные цветы. Фото: Алексей Кунилов.

Судя по прогнозу погоды поливать на этой неделе придется только комнатные цветы. Фото: Алексей Кунилов.

25/06 Убывающая Луна

Луна находится в плодородном знаке – Тельце. Однако убывающая фаза неблагоприятно влияет на посадки. Сегодня запрещено рыхление почвы в зоне корней и пересадка растений.

26/06 Убывающая Луна

В ближайшие три дня Луна будет в малоплодородном знаке зодиака – Близнецах. В это время благоприятна борьба с вредителями.

27/06 Новолуние

В новолуние работать с растениями нежелательно. Результата труды не принесут.

28/06 Новолуние

Сегодня также лучше воздержаться от огородных работ. Влияние новолуния и малоплодородного знака Близнецов ослабевает.

29/06 Новолуние

Сегодня Луна в самом плодородном знаке зодиака – Раке. Сейчас самое время посеять редьку или двулетние цветы. Быстрых всходов ждать не стоит, но плоды впоследствии порадуют.

30/06 Новолуние

День подходит для пересадки различных культур, рыхления почвы, подкормки растений, а также заготовки листьев лекарственных трав.

01/06 Растущая Луна

Луна по-прежнему еще в плодородном знаке. Сегодня можно собрать семена или урожай, который поспевает над землей, а вот уборка корнеплодов нежелательна, они будут водянистыми.

  • Опубликовано в №110 от 25.06.2022 
Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.06.2022, 21:35 / Общество
В "Ночь Музыки" в Екатеринбурге загорелся склад с бревнами
24.06.2022, 19:41 / Общество
Глава Ростуризма высоко оценила индустрию гостеприимства Свердловской области
24.06.2022, 18:34 / Общество
Идею свердловского губернатора о расширении программы форума 100+ TechnoBuild одобрил Минстрой
24.06.2022, 17:45 / Общество
Сервисы такси "Яндекс Go" и Uber выплатят водителям компенсацию за простой во время сбоя
24.06.2022, 17:25 / Общество
В России хотят ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете