лунный календарь

Судя по прогнозу погоды поливать на этой неделе придется только комнатные цветы. Фото: Алексей Кунилов.

25/06 Убывающая Луна

Луна находится в плодородном знаке – Тельце. Однако убывающая фаза неблагоприятно влияет на посадки. Сегодня запрещено рыхление почвы в зоне корней и пересадка растений.

26/06 Убывающая Луна

В ближайшие три дня Луна будет в малоплодородном знаке зодиака – Близнецах. В это время благоприятна борьба с вредителями.

27/06 Новолуние

В новолуние работать с растениями нежелательно. Результата труды не принесут.

28/06 Новолуние

Сегодня также лучше воздержаться от огородных работ. Влияние новолуния и малоплодородного знака Близнецов ослабевает.

29/06 Новолуние

Сегодня Луна в самом плодородном знаке зодиака – Раке. Сейчас самое время посеять редьку или двулетние цветы. Быстрых всходов ждать не стоит, но плоды впоследствии порадуют.

30/06 Новолуние

День подходит для пересадки различных культур, рыхления почвы, подкормки растений, а также заготовки листьев лекарственных трав.

01/06 Растущая Луна

Луна по-прежнему еще в плодородном знаке. Сегодня можно собрать семена или урожай, который поспевает над землей, а вот уборка корнеплодов нежелательна, они будут водянистыми.