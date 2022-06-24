лунный календарь

25/06 Убывающая Луна
Луна находится в плодородном знаке – Тельце. Однако убывающая фаза неблагоприятно влияет на посадки. Сегодня запрещено рыхление почвы в зоне корней и пересадка растений.
26/06 Убывающая Луна
В ближайшие три дня Луна будет в малоплодородном знаке зодиака – Близнецах. В это время благоприятна борьба с вредителями.
27/06 Новолуние
В новолуние работать с растениями нежелательно. Результата труды не принесут.
28/06 Новолуние
Сегодня также лучше воздержаться от огородных работ. Влияние новолуния и малоплодородного знака Близнецов ослабевает.
29/06 Новолуние
Сегодня Луна в самом плодородном знаке зодиака – Раке. Сейчас самое время посеять редьку или двулетние цветы. Быстрых всходов ждать не стоит, но плоды впоследствии порадуют.
30/06 Новолуние
День подходит для пересадки различных культур, рыхления почвы, подкормки растений, а также заготовки листьев лекарственных трав.
01/06 Растущая Луна
Луна по-прежнему еще в плодородном знаке. Сегодня можно собрать семена или урожай, который поспевает над землей, а вот уборка корнеплодов нежелательна, они будут водянистыми.
- Опубликовано в №110 от 25.06.2022