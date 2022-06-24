клубника для клумбы

Отличаются такие сорта ярким, необычным для клубники цветением. Фото: Анна Гарсель

Сейчас на садоводческом рынке можно приобрести не только высокоурожайные, но и декоративные сорта клубники. Оттенок цветков может меняться, куст будет покрыт одновременно рубиново-красными и нежно-розовыми цветами, а позднее еще и ягодами разной стадии созревания. Такие растения не только принесут много урожая, но и украсят собой любой цветник. К наиболее продуктивным сортам относятся: Роман, Вечность, Чаровница, Тристан, Тоскана, Мерлан, Рэйнбоу Треже, Альпина Радуга. Большинство из них – ампельные, поэтому их можно выращивать не только в саду, но и в подвесном кашпо в квартире или на балконе, где они при должном уходе могут давать ягоды большую часть года.